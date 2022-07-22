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Giriş Tarihi: 22.7.2022 11:53

Altınordu'ya hazırlık maçından tam not

DHA
Altınordu’ya hazırlık maçından tam not

Spor Toto 1'nci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile oynadığı özel maçta 2-2 berabere kaldı.

Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada 6'ncı dakikada kaptan Ahmet İlhan Özek'in golü ile öne geçen kırmızı-lacivertli takım, Kasımpaşa'nın 68 ve 72'nci dakikadaki gollerine engel olmayınca 2-1 geriye düştü. Karşılaşmayı bırakmayan Altınordu, mücadelenin sonlarına doğru Gökberk Efe ile bulduğu golle beraberliği yakaladı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Kasımpaşa ile oynanan özel maçta teknik direktör Ufuk Kahraman, kadroda yer alan tüm oyunculara şans vermeye çalıştı. Karaman, takımın performansından memnun kaldı. Altınordulu futbolcular, bu akşam saatlerinde yapacağı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Öte yandan Kasımpaşa maçı için İstanbul'da bulunan Altınordu'nun yöneticileri TFF yetkilileri ile görüştü. A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunup onlara Altınordu forması hediye etti.

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Altınordu'ya hazırlık maçından tam not
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