Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta kanat transferi için 2 isim ön plana çıkıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in kanat transferi istediği ve yönetimin çalışmalara başladığı belirtildi.
Young Boys'ta Christian Fassnacht ve bonservisi elinde olan Luc Castaignos'un gündemdeki isimler olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Young Boys'ta 28 maçta süre alan Fassnacht, 12 gol ve 4 asist kaydetti. İsviçre'de önceki hafta başlayan yeni sezonun ilk maçında ise 28 yaşındaki oyuncu, takımının ilk golünü kaydetti.
Yunanistan Ligi takımlarından Girit'le sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Luc Castaignos ise geride kalan sezonda 15 maçta süre alırken 2 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş, şu ana kadar Roman Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan ve Cenk Tosun transferlerini açıkladı. (Hürriyet)