Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz için Rangers'a rest!
Giriş Tarihi: 22.7.2022 09:20 Son Güncelleme: 22.7.2022 09:36

Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz için Rangers'a rest!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’tan Rıdvan Yılmaz için Rangers’a rest!

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferinde geri adım atmıyor. Rangers'ın 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 1.5 milyon Euro bonustan oluşan teklifi, sonraki satıştan yüzde 20 pay olmadığı için geri çevrildi.

Beşiktaş'ta yaz döneminde adı transfer vitrininden inmeyen Rıdvan Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 21 yaşındaki oyuncuya İskoçya'dan Rangers talip oldu ve resmi teklifini de Beşiktaş Kulübü'ne iletti.

KARTAL NET 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Siyah-Beyazlılar'a gelen teklif 6 milyon Euro. Bu rakamın 4.5 milyon Euro'luk kısmı direkt olarak bonservis bedeli kalan 1.5 milyon Euro ise bonus kısmı...

Beşiktaşlı idareciler, masaya ciddi şekilde gelen Rangers ile görüşmelerini sıklaştırmış durumda. Net bonservisi 5 milyon Euro'ya çıkarmak isteyen yönetimin kırmızı çizgisi ise sonraki satıştan pay...

RANGERS'A RESTİ ÇEKTİLER
Beşiktaş'ın transferden sorumlu isimleri bu konuyla ilgili olarak İskoç yetkililere, "Sonraki satıştan %20 pay vermediğiniz sürece geri kalan kısmı konuşmaya dahi gerek yok" yanıtıyla cevap verdi.

Rangers'ın, Rıdvan için yeni teklif yaparak hem rakamı yükseltmesi hem de satıştan pay maddesi eklemesi bekleniyor. Şayet istekleri kabul görmesi halinde yönetim, milli futbolcunun önünü açacak ve son kararı kendisine bırakacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır? TOKİ 2022 ucuz konut başvuru başvuru şartları ve ev fiyatları!
Maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! 2022 Memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
Son dakika: İstanbul'da tahıl koridoru imza töreni! Başkan Erdoğan ve Guterres de katılacak...
Gençlerden İBB’ye dikey bahçe tepkisi: Buralar eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son Dakika Deprem Haberi Balıkesir'den geldi! istanbul ve çevre illerde de hissedildi! 22 temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Büyük Marmara Depremi yaklaşıyor! İstanbul'da hangi bölgeler tehlike altında? Uzman isim SABAH'a anlattı...
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz için Rangers'a rest!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA