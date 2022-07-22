Beşiktaş’tan Rıdvan Yılmaz için Rangers’a rest!

Beşiktaş'ta yaz döneminde adı transfer vitrininden inmeyen Rıdvan Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 21 yaşındaki oyuncuya İskoçya'dan Rangers talip oldu ve resmi teklifini de Beşiktaş Kulübü'ne iletti.
KARTAL NET 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Siyah-Beyazlılar'a gelen teklif 6 milyon Euro. Bu rakamın 4.5 milyon Euro'luk kısmı direkt olarak bonservis bedeli kalan 1.5 milyon Euro ise bonus kısmı...
RANGERS'A RESTİ ÇEKTİLER
Beşiktaş'ın transferden sorumlu isimleri bu konuyla ilgili olarak İskoç yetkililere, "Sonraki satıştan %20 pay vermediğiniz sürece geri kalan kısmı konuşmaya dahi gerek yok" yanıtıyla cevap verdi.
Rangers'ın, Rıdvan için yeni teklif yaparak hem rakamı yükseltmesi hem de satıştan pay maddesi eklemesi bekleniyor. Şayet istekleri kabul görmesi halinde yönetim, milli futbolcunun önünü açacak ve son kararı kendisine bırakacak.