Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığına neden olan Galatasaray'da değişim rüzgârları devam ediyor. Yeni teknik direktör Okan Buruk, selefi Domenec Torrent'in izlerini tamamen sildi ve takımı baştan aşağı değiştirdi. Kiralıktan dönen oyuncular ve yapılan transferlerle birlikte ilk 11'de 7 yeni futbolcu görev alacak. Şu ana kadar Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Seferovic ve Leo Dubois'i kadrosuna katan Cimbom, 6 ve 10 numaralara da yıldız düzeyinde transfer gerçekleştirerek forvet ve stoper hattı için kulübesini güçlendirecek.



MARCAO'NUN GÖREVİ ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA



Sağ beki Fransız Leo Dubois'e teslim edecek Okan Buruk, Marcao'nun boşluğunu şimdilik Abdülkerim Bardakcı ile dolduracak. Taylan- Berkan ikilisi yerine ilk olarak Portekizli Sergio Oliveira transfer edildi ve Avusturyalı 6 numara Florian Grillitsch için uğraşılıyor. 10 numara adayları ise Evander ve Amine Harit. Kiralıktan dönen Yunus Akgün sağ açığın bankosu olurken, Diagne ve Mohamed'in gönderildiği ileri uçta Seferovic görev yapacak. Geçen sezonki kadrodan sadece Muslera, Nelsson, Van Aanholt ve Kerem yerlerini koruyabildi.



BİR GÖRÜŞ - LEVENT TÜZEMEN



Geçen sezon ligi 13'üncü bitiren G.Saray'ın kadrosu Oliveira, Dubois ve Seferovic gibi oyuncuları zaten çağırıyordu. Cenk Ergün ve Erden Timur eksikleri bilerek nokta transferler yapıyorlar. Grillitsch gelirse orta alan güçlenir, ayrıca Oliveira-Grillitsch ikilisi oyunun iki yönünü de oynar. Hâlâ G.Saray'ın oyunu organize edecek lider bir oyuncuya ihtiyacı var. Yönetimin bu 10 numarayı ısrarla aradığını biliyorum. G.Saray son şampiyonluklarda Rodrigues ve Onyekuru gibi dar alanda çalım atabilen, dikine oynayan oyunculardan faydalanmıştı. Bir sezonun bütün yükünü Yunus'un üzerine bırakmamak gerekir. Yönetim imkânlar el verirse çalım becerileri yüksek bir kanat oyuncusunu da düşünmelidir.