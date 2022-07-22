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Giriş Tarihi: 22.7.2022 22:04

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş antrenmanına katılmadı!

AA
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş antrenmanına katılmadı!

Yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da devam eden Beşiktaş, akşam yaptığı idmanla çalışmalarına devam etti. Glasgow Rangers'a transferi gündemde olan Rıdvan Yılmaz, antrenmana katılmadı.

La Nucia'daki antrenman sahasında teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idman, aktivasyon ve ısınma çalışmalarıyla başladı. İlk 30 dakikası basına açık olan idmanda siyah-beyazlı ekip pas çalışması sonrası medyaya kapalı olan bölümde taktik antrenmanlar yaptı.

Dünkü idmanda dizine darbe alan Francisco Montero, ayak bileğinde ağrı bulunan Umut Meraş ile dinlendirilen Atiba Hutchinson'ın yanı sıra İskoçya'nın Glasgow Rangers takımına transferi gündemde olan Rıdvan Yılmaz çalışmaya katılmadı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Romain Saiss ise aktivasyonun ardından aralıklı koşu testinden geçti.

Siyah-beyazlı ekip, İspanya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers ile TSİ 20.00'de La Nucia'daki Estadi Olimpic Camilo Cano'da oynayacak.

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Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş antrenmanına katılmadı!
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