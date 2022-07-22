Son dakika Beşiktaş haberleri: Wout Weghorst'tan Beşiktaş taraftarına büyük övgü! "Sevgilerini gördükten sonra..."

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Hollandalı Wout Weghorst, TRT Spor'a verdiği röportajda hem kariyerine hem de siyah-beyazlılara transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Weghorst'un açıklamaları şöyle;

Her şey güzel gidiyor. Çok iyi hazırlanıyoruz sezona iyi başlamak için, takım arkadaşlarımı tanıyorum. Hava sıcak biraz yüzden antrenmanlarımızı biraz geç yapıyoruz ama her şey güzel gidiyor.

"TRANSFERİMDEKİ EN BÜYÜK ETKİ TARAFTARIN"

Transfer hızlı oldu aslında. Burnley'de küme düştükten sonra Beşiktaş bana ilgisini gösterdi. Türkiye ile hiç iletişimim olmamıştı ama Beşiktaş'ın teklifi ilgi çekici geldi. Hoca ve Ceyhun beyle konuştuktan sonra süreç adım adım ilerledi. Taraftarın inanılmaz etkisi oldu. Taraftar sosyal medyada ve evimde çiçek göndererek beni çok etkiledi. Ve Beşiktaş'a transferim gerçekleşti, kariyerim için önemli bir adım olacağını hissettim.

"GÖRDÜĞÜM SEVGİ BENİ İKNA ETTİ"

Milyonlarca mesaj aldım sosyal medyada. Bu inanılmaz bir histi. Beşiktaş'ı zaten biliyordum ve taraftarın sevgisiyle özel bir bağ olacağını hissettim. Türkiye'de özel bir şey olacağını hissettim benim için. Ben hayatımda, kariyerimde kendi hislerimi takip eden bir insanım. Beşiktaş'a gelme konusunda çok kişiyle görüşmedim. Taraftarın sevgisini gördükten sonra kararımı vermiştim. Gördüğüm sevgi beni buraya gelmeye ikna etti. Çok özel hissettim. Bana önceden söylediler zaten. BunU benzersiz olarak tarif edebilirim. Bu şekilde karşılanmak sadece bir futbolcu için değil herkes için özel bir duygu.

"GHEZZAL'LA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Takımın hangi sistemi uygulayacağı en önemlisi. Biz şu an iki 9'lu sistemli oynuyoruz, ona çalışıyoruz. Bu sistem değişebilir ama biz hocanın verdiği sistemi çok iyi uygulamalıyız. Rachid ile çok iyi anlaştık, bunu da çok fazla dile getirmek istemiyorum baskı yaratmamak için ama şimdiden aramızda bir bağ var. Rachid Ghezzal ile oynamak beni heyecanlandırıyor.

"YAPMAM GEREKEN EN ÖNEMLİ ŞEY..."

Zaten hocayla konuştuk transfer sürecinde, benden beklentisi belli. Sadece benle alakalı değil bu durum. Önde baskı ve topu kaptırınca hemen baskı, bende bu özellikler var. Baskıyı başlatacak isim ben olacağım, arkadaki isimlerin de bana destek olacaklarını biliyorum. Tabii ki ben bir forvetim, benden en büyük beklenti gol atmak. Yapmam gereken en önemli şey tabii ki gol atmak.

Destek ekibim var. Futbola başladığımdan bu yana profesyonellerle çalışıyorum. Yanımda fizyoterapistim var, zihinsel mental koçum var, diyetisyen var. Tabii ki menajerim var. Bu kişilerle sürekli konuşuyoruz. Başka insanlar da var. Bunlar çok önemli yer tutuyor benim futbol kariyerimde.

"İLK MAÇA HAZIR OLACAĞIZ"

İlk maçta yüzde yüz hazır olacağım. Şu an tabii çok uzun tatil yapmadım. Milli Takım'daydım, kısa bir tatil yaptım sonra. Takım arkadaşlarımla benzer fiziksel seviyedeyim. Adım adım ilerliyoruz, sezonun ilk maçında takım olarak hazır olacağız.

"GOL KRALI OLMAK İSTİYORUM"

Her şeyimi vereceğim. Savaşacağım, tutkulu oynayacağım. Şampiyonluk kazanmak istiyorum, tabii ki Türkiye Kupası da var. Çok gol atmak, gol kralı olmak istiyorum.

Biraz ilginç bir durumdu. Beşiktaş'ın ilk ilgisini duyunca, araştırma yaptım. Desibel rekorlarını gördüm. İlginç gelmişti. İnanılmaz bir taraftar var. Gelmemde etkili olduğunu söylemiştim. Çok benzersiz, özel bir duygu. Etkilendim.