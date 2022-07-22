Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta genç yıldız Rıdvan Yılmaz ile yollar ayrılıyor.

Siyah beyazlılar, bir süredir transferi için görüşmeleri sürdürdüğü genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, transferden bonuslarla birlikta 6.5 milyon Euro bonservis elde edecek ve sonraki satıştan da %20 pay kazanacak. Sözleşme 5 yıllık olacak.

Genç yıldızın Bundesliga ekibi Frankfurt'a transfer olması beklenirken belirsizliklerle beraber bu transfer sonuçlanamamıştı.