Son dakika: Eski takım arkadaşından Hull City’ye transfer Ozan Tufan için olay sözler!

"OZAN'IN HİÇBİR ŞEY UMRUNDA DEĞİLDİ"

"Bundan önce İngiltere'de futbol oynamamış bir futbolcuyu transfer etmek ne kadar doğru? Ozan Tufan, takımın kötü gidişinden rahatsız bile değildi. O, hiçbir şeyi umursamıyordu!" açıklamalarını yaptı.