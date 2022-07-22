Son dakika: Eski takım arkadaşından Hull City’ye transfer Ozan Tufan için olay sözler!

Fenerbahçe'den Championship ekibi Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetimine sitem etmiş ve mutlu bir şekilde ayrılmadığını dile getirmişti.
Geçtiğimiz sezonun ilk devresini Watford'da kiralık olara geçiren Ozan Tufan için eski takım arkadaşından çok konuşulacak açıklamalar geldi. Ozan Tufan'ın Watford'dan eski takım arkadaşı Dan Gosling, milli oyunucuyu sert sözlerle eleştirdi.
Dan Gosling, Ozan Tufan için "Ozan'ı bir Türk takımından transfer ettiler. Kiralık olarak takıma geldi ve genelde kiralık futbolcular kulüp batsa bile umurlarında olmaz."
"OZAN'IN HİÇBİR ŞEY UMRUNDA DEĞİLDİ"
"Bundan önce İngiltere'de futbol oynamamış bir futbolcuyu transfer etmek ne kadar doğru? Ozan Tufan, takımın kötü gidişinden rahatsız bile değildi. O, hiçbir şeyi umursamıyordu!" açıklamalarını yaptı.
"OZAN TUFAN HİÇ FİT DEĞİLDİ"
Gosling "Ozan Tufan buraya geldiğinde hiç fit değildi. Değil Watford, İngiltere'ye uygun bir vücut yapısı yoktu. Ortada rezalet bir durum vardı."
"Gördüğüm en kötü oyuncu grubunda oynuyordum. Şimdi kötü oyuncuları gönderdik ve bir üst lige çıkmak için çalışıyoruz." dedi.