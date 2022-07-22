Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Eski takım arkadaşından Hull City'ye transfer Ozan Tufan için olay sözler!
Giriş Tarihi: 22.7.2022 19:44 Son Güncelleme: 22.7.2022 19:52

Son dakika: Eski takım arkadaşından Hull City'ye transfer Ozan Tufan için olay sözler!

Son dakika: Eski takım arkadaşından Hull City’ye transfer Ozan Tufan için olay sözler!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte süresiz olarak kadro dışı kalan Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın takımı olan Hull City'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Premier Lig'den küme düşen Watford'da kiralık olarak gitmişti. Watford'dan eski takım arkadaşı Dan Gosling, Ozan Tufan için çok çarpıcı sözler sarf etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den Championship ekibi Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetimine sitem etmiş ve mutlu bir şekilde ayrılmadığını dile getirmişti.

Son dakika: Eski takım arkadaşından Hull City’ye transfer Ozan Tufan için olay sözler!

Geçtiğimiz sezonun ilk devresini Watford'da kiralık olara geçiren Ozan Tufan için eski takım arkadaşından çok konuşulacak açıklamalar geldi. Ozan Tufan'ın Watford'dan eski takım arkadaşı Dan Gosling, milli oyunucuyu sert sözlerle eleştirdi.

Son dakika: Eski takım arkadaşından Hull City’ye transfer Ozan Tufan için olay sözler!

Dan Gosling, Ozan Tufan için "Ozan'ı bir Türk takımından transfer ettiler. Kiralık olarak takıma geldi ve genelde kiralık futbolcular kulüp batsa bile umurlarında olmaz."

Son dakika: Eski takım arkadaşından Hull City’ye transfer Ozan Tufan için olay sözler!

"OZAN'IN HİÇBİR ŞEY UMRUNDA DEĞİLDİ"

"Bundan önce İngiltere'de futbol oynamamış bir futbolcuyu transfer etmek ne kadar doğru? Ozan Tufan, takımın kötü gidişinden rahatsız bile değildi. O, hiçbir şeyi umursamıyordu!" açıklamalarını yaptı.

Son dakika: Eski takım arkadaşından Hull City’ye transfer Ozan Tufan için olay sözler!

"OZAN TUFAN HİÇ FİT DEĞİLDİ"

Gosling "Ozan Tufan buraya geldiğinde hiç fit değildi. Değil Watford, İngiltere'ye uygun bir vücut yapısı yoktu. Ortada rezalet bir durum vardı."

Son dakika: Eski takım arkadaşından Hull City’ye transfer Ozan Tufan için olay sözler!

"Gördüğüm en kötü oyuncu grubunda oynuyordum. Şimdi kötü oyuncuları gönderdik ve bir üst lige çıkmak için çalışıyoruz." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonlara maaş farkları gün gün yatıyor: Tabloya bak öğren! 'Maaş farkı ne zaman ödenecek' sorusu netleşti: İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi
Son dakika: CHP'de şok kayıtlar! Bilecik Belediyesi'nde dövize endeksli rüşvet pazarlığı
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Zamlı maaş ödeme takvimi Temmuz - Ağustos! Maaş farkı ne kadar, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları son durum! 2022 ÖSYM YÖK ATLAS İLE 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Maaş farkı ne zaman yatacak, başladı mı? 2022 Memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Zamlı maaşlar hesaplarda!
SON DAKİKA! Irak'taki en büyük Sünni koalisyonunun lideri Hamis Hançer konuştu: Duhok saldırısını PKK yaptı!
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
SON DAKİKA HABERİ | Diyarbakır Barosu'nun 'Duhok Saldırısı' provokasyonuna Başsavcılık'tan inceleme
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Eski takım arkadaşından Hull City'ye transfer Ozan Tufan için olay sözler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA