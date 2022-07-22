Napoli, serbest kalma bedelini ödediği Kim Min-Jae'ye 1.5 milyon Euro imza parası vererek transferdeki tüm rakipleri saf dışı bıraktı. İtalyan ekibi; Fransız temsilcisi Rennes, Tottenham ve oyuncusunu bırakmamak için yeni sözleşme teklif eden Fenerbahçe'yi pes ettirdi. Kalidou Koulibaly'i Chelsea'ye satan Napoli, bu boşluğu doldurmak için 25 yaşındaki Kim Min-Jae'nin 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini kabul ederken, oyuncuya da yıllık 2 milyon Euro artı bonus ve 1.5 milyon Euro da imza parası verdi. Bu rakamlar zaten Napoli'ye sıcak olan Güney Koreli stoperin yüzünü iyice güldürdü. Oyuncunun menajeri de bu hafta imzaların atılacağını açıkladı. 3 yıllık sözleşmede, 2024'den geçerli olmak üzere de 45 milyon Euro serbest kalma maddesi olacak.