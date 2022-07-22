Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kim Min-jae 45 milyon Euro!
Giriş Tarihi: 22.7.2022 09:33

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kim Min-jae 45 milyon Euro!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kim Min-jae 45 milyon Euro!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılması beklenen Kim Min-jae ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Kim'i kadrosuna katacak olan Napoli, yıldız savunma oyuncusunun serbest kalma bedelini de 45 milyon Euro olarak belirledi. İşte tüm detaylar...

Napoli, serbest kalma bedelini ödediği Kim Min-Jae'ye 1.5 milyon Euro imza parası vererek transferdeki tüm rakipleri saf dışı bıraktı. İtalyan ekibi; Fransız temsilcisi Rennes, Tottenham ve oyuncusunu bırakmamak için yeni sözleşme teklif eden Fenerbahçe'yi pes ettirdi. Kalidou Koulibaly'i Chelsea'ye satan Napoli, bu boşluğu doldurmak için 25 yaşındaki Kim Min-Jae'nin 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini kabul ederken, oyuncuya da yıllık 2 milyon Euro artı bonus ve 1.5 milyon Euro da imza parası verdi. Bu rakamlar zaten Napoli'ye sıcak olan Güney Koreli stoperin yüzünü iyice güldürdü. Oyuncunun menajeri de bu hafta imzaların atılacağını açıkladı. 3 yıllık sözleşmede, 2024'den geçerli olmak üzere de 45 milyon Euro serbest kalma maddesi olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır? TOKİ 2022 ucuz konut başvuru başvuru şartları ve ev fiyatları!
Maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! 2022 Memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
Son dakika: İstanbul'da tahıl koridoru imza töreni! Başkan Erdoğan ve Guterres de katılacak...
Gençlerden İBB’ye dikey bahçe tepkisi: Buralar eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son Dakika Deprem Haberi Balıkesir'den geldi! istanbul ve çevre illerde de hissedildi! 22 temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Büyük Marmara Depremi yaklaşıyor! İstanbul'da hangi bölgeler tehlike altında? Uzman isim SABAH'a anlattı...
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kim Min-jae 45 milyon Euro!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA