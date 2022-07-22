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Giriş Tarihi: 22.7.2022 11:45

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de Juan Mata bombası! Devler karşı karşıya geldi...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de Juan Mata bombası! Devler karşı karşıya geldi...

Son dakika transfer haberleri: Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol orta saha Juan Mata, Süper Lig devlerinin radarında. İngiliz basını, 34 yaşındaki yıldıza Türkiye'de gelen 2 teklifi duyurdu.

Transferde bombaları birer birer patlatan Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Daha önce Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerinde düelloya giren iki ekipte, oyuncuları kadrosuna katan taraf Galatasaray olmuştu.

İDDİA İNGİLTERE'DEN! MATA DERBİSİ...

İngiliz basını, flaş bir iddia ile yıldız bir isim için iki takımın yarışa gireceğini açıkladı. Football Insider'da yer alan habere göre o isim Juan Mata.

Habere göre Manchester United'da uzun yıllar oynadıktan sonra takımdan ayrılan yıldız futbolcu için Leeds United, Galatasaray ve Beşiktaş devrede.

34 yaşındaki oyuncunun geleceğine kısa süre içerisinde karar vereceği aktarıldı.

ASİSTİ GOLÜNDEN FAZLA

Premier Lig'de 277 karşılaşmada boy gösteren Mata, bu maçlarda 50 gol ve 64 asistlik performans gösterdi.

Geçtiğimiz sezon ise Manchester United forması ile 12 maça çıkan Juan Mata, gol veya asist katkısı verememişti.

Kariyerinde 1 Dünya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Süper Kupası ve 2 İngiliz Kupası bulunan futbolcu, Premier Lig'i ise hiç kazanamadı.

KARİYERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Büyük bir kariyere sahip olan Juan Mata, bir dönem futbolun en önemli yıldızları arasında gösteriliyordu. Yıldız futbolcu, yıllar ilerledikçe ise düşüşe geçti.

10 numara mevkisinde oynayan futbolcu, yüksek top tekniği ve görüş yeteneği ile dikkat çekiyor.

Mata, İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın yanı sıra Chelsea'de de forma giydi. (Takvim)

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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de Juan Mata bombası! Devler karşı karşıya geldi...
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