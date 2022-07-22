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Giriş Tarihi: 23.7.2022 00:56

Trabzonsporlu Flavio, Suudi Arabistan'a transfer oldu

AA
Trabzonsporlu Flavio, Suudi Arabistan’a transfer oldu

Trabzonspor, 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Flavio Mederios Da Silva'yı Suudi Arabistan ekiplerinden AltaawounFC'ye kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Flavio Mederios Da Silva'nın, AltaawounFC'ye 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre Altaawoun Saudi FC, kulübümüze kiralama bedeli olarak 200 bin dolar ödeme yapacaktır. Altaawoun Saudi FC, satın alma opsiyonunu kullanması halinde kulübümüze 2 milyon dolar sözleşme fesih bedeli ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor 26 yaşındaki futbolcuyu 2020 yazında Bahia'dan 1.2 milyon euro'ya transfer etmişti. Bordo-mavili ekipte bekleneni veremeyen Flavio geçen sezonu Giresunspor'da geçirmiş ve 35 lig maçında görev yapmıştı.

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Trabzonsporlu Flavio, Suudi Arabistan'a transfer oldu
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