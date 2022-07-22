Vedat Muriqi’in yeni takımı resmen belli oldu! İşte bonservis bedeli...

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, kariyerine İspanya La Liga'da devam edecek. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Lazio, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Vedat Muriqi'in kalıcı olarak Mallorca'ya transfer olduğunu duyurdu.
Kosovalı golcü geçen sezon kiralık olarak İspanyol ekibinde forma giymiş ve La Liga'da çıktığı 16 maçta 5 gol atıp 3 asist yapmıştı.
Fenerbahçe, 28 yaşındaki golcüyü 2020 yazında 18 milyon euro karşılığında Lazio'ya sattı. İtalyan basınındaki haberlere göre ise Mallorca bu transfer için Lazio'ya 9.5 milyon euro ödeyecek.