Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vedat Muriqi'in yeni takımı resmen belli oldu! İşte bonservis bedeli...
Giriş Tarihi: 23.7.2022 00:34 Son Güncelleme: 23.7.2022 00:37

Vedat Muriqi'in yeni takımı resmen belli oldu! İşte bonservis bedeli...

Vedat Muriqi’in yeni takımı resmen belli oldu! İşte bonservis bedeli...

İatlay Serie A ekibi Lazio, 2019'da Fenerbahçe'den transfer ettiği Kosovalı golcü Vedat Muriqi'in bonservisiyle İspanyol ekibi Real Mallorca'ya transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, kariyerine İspanya La Liga'da devam edecek. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Lazio, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Vedat Muriqi'in kalıcı olarak Mallorca'ya transfer olduğunu duyurdu.

Kosovalı golcü geçen sezon kiralık olarak İspanyol ekibinde forma giymiş ve La Liga'da çıktığı 16 maçta 5 gol atıp 3 asist yapmıştı.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki golcüyü 2020 yazında 18 milyon euro karşılığında Lazio'ya sattı. İtalyan basınındaki haberlere göre ise Mallorca bu transfer için Lazio'ya 9.5 milyon euro ödeyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonlara maaş farkları gün gün yatıyor: Tabloya bak öğren! 'Maaş farkı ne zaman ödenecek' sorusu netleşti: İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi
Son dakika: CHP'de şok kayıtlar! Bilecik Belediyesi'nde dövize endeksli rüşvet pazarlığı
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Maaş farkı ne kadar, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? | Zamlı maaş ödeme takvimi Temmuz - Ağustos!
Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları son durum! 2022 ÖSYM YÖK ATLAS İLE 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
SON DAKİKA HABERİ | Diyarbakır Barosu'nun 'Duhok Saldırısı' provokasyonuna Başsavcılık'tan inceleme
Maaş farkı ne zaman yatacak, başladı mı? 2022 Memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Zamlı maaşlar hesaplarda!
LGS TERCİH SONUÇLARI 2022 ne zaman, açıklanacak, erken açıklanır mı? LGS lise tercih sonuçları için MEB tarih verdi ve duyurdu
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Vedat Muriqi'in yeni takımı resmen belli oldu! İşte bonservis bedeli...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA