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Giriş Tarihi: 23.7.2022 13:33 Son Güncelleme: 23.7.2022 13:56

Emre Demir Barcelona'da ilk golünü attı

Emre Demir Barcelona’da ilk golünü attı

Kayserispor'dan, Barcelona B takımına transfer olan Emre Demir, yeni takımında ilk golünü attı.

Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan genç futbolcu Emre Demir, takımıyla çıktığı ilk hazırlık maçında golünü attı.

Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir ilk golünü böyle attı...

Barcelona'nın alt yaş kategori takımı Barcelona Atletico formasını giyen Demir, UE La Jonquera ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıktı. İkinci yarıda oyuna giren Emre Demir, 88. dakikada takımının 8. golünü kaydetmeyi başardı. Barcelona sahadan 8-1'lik galibiyetle ayrıldı.

18 yaşındaki Emre Demir, Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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Emre Demir Barcelona'da ilk golünü attı
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