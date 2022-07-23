Göztepe’de Yasin Öztekin imzayı attı, kaptan oldu

Göztepe'ye 2018-2019 sezonunda gelip 1.5 sezon top koşturan 35 yaşındaki futbolcu ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nın çimlerine çıkarak poz verdi. Göztepe'de oynadığı dönem Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda top koşturan Yasin'in Gürsel Aksel Stadı'na hayran kaldığı bildirildi.

Yıllarca Galatasaray'da da oynayan Yasin Öztekin, Göztepe'deki ilk senesinde 26 maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Deneyimli kanat oyuncusu Süper Lig'de Göz-Göz formasıyla 1937 dakika süre alıp 8 gol attı ve 2 de asist yaptı. Yasin, 2019-2020 sezonuna da Göztepe ile başladı. O sezonun ilk yarısında 8 defa sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Yasin, gol atamadı ve ara dönemde Sivasspor'a imza attı. Yasin, geçen sezonu ise Samsunspor'da geçirdi. Karadeniz ekibinde 1'inci Lig'de 30 maça çıkan Yasin Öztekin 12 gol attı, 7 kez de gol pası verdi.