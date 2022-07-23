Hatayspor’dan, Cumhuriyet’in 100. yılına özel forma

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel forma hazırlattıklarını söyledi.

Yeni formaların takıma başarı getirmesini temennisinde bulunan Savaş, şöyle devam etti:

"Hem Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadele azmini temsil eden 100. yıla ait bir forma yaptık. Formamız 100. yılı ve sonsuzluğu ifade ediyor. Formamızda yer alan 23 yıldız da hem Cumhuriyet'in ilanı 1923'ü hem de 23 Temmuz Hatay'ın ana vatana katılışını ve bağımsızlığını simgeliyor. Formanın kollarında yer alan 11 yıldız, futbolcuların mücadele azmini, kazanma hırsını ve birbirlerine kenetlenmesini temsil ediyor. Bu bizim üçüncü formamız. Atakaş Hatayspor ailemize hayırlı olsun. Bu yılın takımımıza başarılar getirmesini diliyorum."

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Son iki yıldır hem orta sahada hem de ön liberoda oynayan Ruben Ribero ile tekrar anlaştıklarını belirten Savaş; "Oyuncumuz bu gün Erzurum'da kampa katılacak. Yine AEK Atina takımında sağ stoper oynayan Ognjen Vranje. Daha önceleri bizim burada iki ayrı takımda oynamış gayet iyi bir sağ stoper. Bununla da anlaşma sağlandı. Önümüzdeki hafta takıma katılacak. Bunun üzerine bir sol açık veya bir sağ bek mevkilerinde arayışlarımız var. Sol açık çalışması devam ediyor. Sol açıkla da anlaşmamız olursa ikisini de paylaşacağız. Takımımızın yüzde 90 olarak ana iskeletini tamamlamış bulunmaktayız. En fazla 3 tane futbolcu daha alacağız. Transfer kapanmaya yakın çok daha uygun fiyatta gelirse değerlendireceğiz. İnşallah ilk maçımızdan itibaren bunu göreceksiniz. Her sene Hatayspor'u, düşecek takımlar içerisine yazıyorlar ama özellikle Hataysporlu olduğunu zannettiğimiz arkadaşlar bunu yaymaya çalışıyor. Çok şükür 2 yılda hedeflediğimiz noktalara yakın bir şekilde bitirdik. Düşme korkusu yaşamadık. Bu sene de 9 tane takım çok iyi transferler yaptı. Biz onlar kadar ekonomik değeri yüksek takım kuramadık ama uyumlu, dirençli kendi kurgusunu sahaya yansıta bilecek bir takım kurmaya çalıştık" dedi.