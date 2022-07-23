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Giriş Tarihi: 23.7.2022 09:56 Son Güncelleme: 23.7.2022 10:02

Rıdvan Yılmaz şampiyon olmayınca, finaliste gitti

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Rıdvan Yılmaz şampiyon olmayınca, finaliste gitti

Frankfurt'un kapısından dönen Rıdvan Yılmaz, Rangers'ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde kupayı kaldıran Alman kulübüne finalde rakip olan İskoç temsilcisi, Kartal'a bonuslarla birlikte 6.5 milyon Euro bonservis ve oyuncunun sonraki satışından %20 pay ödeyecek. 21 yaşındakı sol bek, Rangers ile 5 yıllık ön sözleşmeye ımza attı.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz için ayrılık vakti geldi çattı. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan E.Frankfurt, 21 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz ay Beşiktaş ile anlaşma sağlamış ancak son noktayı koymayıp geri adım atmıştı. Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile finalde karşılaşan Rangers da Rıdvan'a talip oldu ve yoğun görüşmeler sonrası iş imza aşamasına geldi.

BONSERVİSİN 2.5 MİLYON EURO'SU BONUS
Milli futbolcu için ilk teklifi bonus dahil 6 milyon Euro olan İskoç temsilcisi, Beşiktaş'ın 6.5 milyon Euro artı %20 sonraki satıştan pay talebini değerlendirdi ve olumlu dönüş yaptı. Önerilen rakamın yaklaşık 4 milyon Euro'luk kısmı doğrudan bonservis bedeli olacak. Rangers, kalan 2.5 milyon Euro'yu ise Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği maç sayısı, İskoçya şampiyonluğu, Avrupa kupalarına katılım gibi kriterlere göre ödeyecek.

İSKOÇYA'YA GİDİP KONTROLDEN GEÇECEK
Genç sol bek de iki tarafın anlaşmaya varması üzerine İskoçya ekibiyle yaptığı görüşmelerde 5 yıllık kontrat ve 900 bin Euro yıllık ücret konusunda el sıkıştı. Rangers ile Rıdvan arasında ön sözleşme imzalandı. Beşiktaş'ın İspanya kampından ayrılan genç oyuncu bugün İskoçya'ya gidecek ve yeni kulübü için sağlık kontrollerinden geçerek takıma katılacak.

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Rıdvan Yılmaz şampiyon olmayınca, finaliste gitti
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