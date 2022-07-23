Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberleri: Ozan Kabak'ın yeni takımı resmen açıklandı
Giriş Tarihi: 23.7.2022 13:11 Son Güncelleme: 23.7.2022 13:17

Son dakika transfer haberleri: Ozan Kabak'ın yeni takımı resmen açıklandı

İHA
Son dakika transfer haberleri: Ozan Kabak’ın yeni takımı resmen açıklandı

Son dakika transfer haberleri: Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak’ı 2026 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Son olarak Almanya'da Schalke 04'te görev alan ve İngiltere takımlarından Norwich City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu. 22 yaşındaki genç futbolcu, Bundesliga takımlarından Hoffenheim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Hoffenheim Kulübü'nden yapılan açıklamada Ozan Kabak ile 2026 yılına kadar mukavele imzalandığı aktarıldı.

Genç stoper, sözleşmeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada "Hoffenheim'a geldiğim için çok mutluyum. Hoffenheim, Almanya'nın en heyecan verici kulüplerinden biri" ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak, daha önce İngiltere'de Liverpool, Norwich City ve Almanya'da Stuttgart ile Schalke 04 forması giymişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren! 'Maaş farkları ne zaman ödenecek' sorusu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi ile netleşti
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK ve Bağkur Emekli maaşları yattı mı? İşte zamlı maaş farkları ödeme takvimi 2022
ÖSYM Üniversite YKS tercih kılavuzu ile tarihlerini duyurdu! 2022 YKS tercihleri ne zaman başlıyor/bitiyor?
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022 | ÖSYM YÖK Atlas ile 2-4 yıllık YKS taban puanları belli oldu
Son dakika | Turan yolu geliyor: Türk Cumhuriyetleri'ni birbirine bağlayacak
Maaş farkı ne kadar, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? | Zamlı maaş ödeme takvimi Temmuz - Ağustos!
Elazığ’daki heyete tepki gösteren Mevlüde Teyze: ‘CHP döneminde açlıktan ölüyorduk’
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
SON DAKİKA HABERİ! Rasim Özdenören hayatını kaybetti: '7 Güzel Adam'ın son temsilcisiydi...
Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye desteğini sürdürüyor! 'Bu işin üzerine gidin'
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberleri: Ozan Kabak'ın yeni takımı resmen açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA