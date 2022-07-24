Emrecan Uzunhan: Beşiktaş’ı duyduktan sonra hiçbir teklifle ilgilenmedim

"REKABETE HAZIRIM VE KENDİME GÜVENİYORUM"

Romain Saiss, Welinton Souza ve Francisco Montero ile forma rekabetine hazır olduğunu vurgulayan Emrecan, sözlerine şöyle devam etti:

"Rekabete hazırım ve kendime güveniyorum. Çok kariyerli ve tecrübeli isimler var. Onların tecrübelerinden ve yeteneklerinden bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Övündüğüm tek bir özelliğim varsa, o da öğrenmeye açık oluşumdur. Kabiliyetimi burada daha da geliştirmek istiyorum. Onlardan sürekli bir şeyler kapmak istiyorum. Umarım bunda başarılı olarak kendimi bir üst seviyeye taşıyacak, takıma daha faydalı olacağım. Ayrıca, Valerien Ismael hayalini kurduğum yerlerde oynamış bir hoca. Benim geçmek istediğim yollarda başarılı bir şekilde yürümüş, farklı misyona bürünmüş bir adam artık. Ondan öğrenecek çok şeyim var. Tecrübelerinden en iyi şekilde yararlanacağım. Öğrenebildiğim her şeyi öğrenmek ve burada kalıcı olmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Bu yaşıma kadar çok çalışmakla ilgili sıkıntım olmadı. Zarar gördüysem de bu yüzden gördüm. Bazen çok çalışmaktan kendimi sakatladığım bile olmuştu. Çok çalışmaya daha bilinçli ve daha tecrübeli şekilde devam edeceğim. Fırsat geldiği takdirde, formayı alıp bırakmamayı hedefliyorum. Umarım bu da dediğim gibi olur. En önemlisi Beşiktaş'ın başarısı. Oynasam da oynamasam da takıma yüzde yüz desteğimi vereceğim. Umarım Beşiktaş bu sene şampiyon olacak. Bir adaptasyon süreci olacağını düşünüyorum. Çünkü çok farklı büyüklükte bir kulüp burası, Türk futbolunun zirvesi. Bunun için tecrübesiz kaldığımı kabul ediyorum. Ancak hızlı şekilde adapte olacağımı düşünüyorum."

"VALERIEN ISMAEL ÇOK MUTEVAZI BİRİSİ"

Teknik direktör Ismael'in kendisiyle sıcak bir ilişki kurduğunu söyleyen genç oyuncu, "Onun kariyerinde bir insan için ego seviyesi çok aşağıda ve çok mütevazı birisi. Her zaman gelip konuşabileceğimi, en ufak problemimi gidip ona iletebileceğimi söyledi. Bu, takıma yeni katılmış genç bir oyuncu için çok değerli. Bu sıcakkanlılığı gösterdiği için de hocama çok teşekkür ediyorum. Onun dışında oyun formasyonlarında benden ne beklediği ile alakalı toplantılarımız daha devam edecektir. Görüntülü analizlerle ve anlatarak bana yardımcı olacağını söyledi. İlerleyen dönemde daha fazla toplantı yapıp, kafamdaki oyun şablonunu netleştirmek isteyecektir. Ondan sonra ben de en iyi şekilde anlayıp, takıma faydalı olacağımı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.