Fenerbahçe’de stoper taarruzu! Gustavo Henrique olmazsa Pablo Mari

Fenerbahçe'de defans hattındaki belirsizlikler transfer hamlelerinin hızlanmasını sağladı. Kim Min-jae'nin Napoli'ye satılması, Serdar Aziz'in sakatlanması, Attila Szalai'ye gelen teklifler, Udinese'nin Tisserand ısrarı ve Jorge Jesus'un Caulker ile Lemos'u kadroda düşünmemesi Başkan Ali Koç'un transfer için daha hızlı hareket etmesine neden oldu. Listede ilk sırada yer alan Gustavo Henrique'nin menajeri ile video konferansla görüşen sarılacivertliler, oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Flamengo'da forma giyen 1.96'lık stoper için kulübüyle yapılan pazarlıklarda da anlaşma aşamasına gelindi.

JORGE JESUS, MARİ'Yİ YAKINDAN TANIYOR

Henrique, Flamengo'nun Avai ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna da alınmadı. Alternatifler arasında adı öne çıkan diğer oyuncu oyuncu ise Pablo Mari… 2019-2020 sezonunda Flamengo forması giyen İspanyol savunmacıyı Jorge Jesus yakından tanıyor. Portekizli hocanın olumlu rapor verdiği 28 yaşındaki futbolcunun kulübü Arsenal ile kiralama konusunda anlaşıldı. Mari de gelmeye sıcak bakarsa F.Bahçe, İstanbul biletini alacak.

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?

24 Mart 1993'te Brezilya'da dünyaya gelen Gustavo Henrique, futbol kariyerine Santos'un B takımında başladı. Orada gösterdiği performansla A takıma yükselen tecrübeli stoper, 2019-20 sezonunda bedelsiz bir şekilde Flamengo'ya transfer oldu. 1.96 boyundaki Henrique, geçtiğimiz sezon 10 maçta forma giyerken 2 de gol kaydetti.

GÜRCAN BİLGİÇ: TAKIM İÇİNDE ÇÖZÜMÜ YOK

Geçen sezonki çıkışın iki mimarı olan Kim Min-jae ve Serdar Aziz'i kaybettiler. Yeni bir sezona başlarken yaşanabilecek en kötü şanssızlıklardan bir tanesi… Jesus da bunun farkında ve defansın merkezini yeniden inşa etmek isteyecek. Ama transfer çabuk çözümü de beraberinde getirmiyor. Arao'yu da hesaba katarsak en güvenli olmanız gereken bölgede birbirini tanımayan üç oyuncunuz olacak. Fenerbahçe'nin takım oyunuyla bu açığı kapatması gerek çünkü hiç hesapta olmayan ve takım içinden tamiri de yapılamayacak olaylar yaşandı.