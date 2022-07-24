Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Furkan Soyalp: Bu seneki hedeflerimize güzel sonuçlar alarak başlamak istiyoruz
Giriş Tarihi: 24.7.2022 14:10

Furkan Soyalp: Bu seneki hedeflerimize güzel sonuçlar alarak başlamak istiyoruz

AA
Furkan Soyalp: Bu seneki hedeflerimize güzel sonuçlar alarak başlamak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, takım olarak sezona güzel sonuçlarla başlangıç yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren kırmızı-siyahlı takımın 27 yaşındaki oyuncusu Furkan Soyalp, güzel bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi. Çalışmalarının sezona olumlu yansımasını temenni eden Soyalp, "Bu seneki hedeflerimize, daha dinamik ve daha birbirini tanıyan bir ekiple güzel sonuçlar alarak başlamak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in bu sezon daha zorlu geçeceğini düşünen tecrübeli oyuncu, "Bol hazırlık maçı yaptığımız bir kamp dönemi geçiriyoruz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla beraber takımdaki bu çalışma azmi ve aile ortamıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TAKIMDAKİ HERKES GEMİNİN İLERLEMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR"
Furkan Soyalp, teknik direktör Erol Bulut ile aralarındaki ilişkiye değinerek, şunları söyledi:

"Buradaki herkes geminin ilerlemesi için çalışıyor. Hocamız da o şekilde. Bazen tansiyon yükseliyor. Zaman zaman sert uyarıları oluyor. Bazen de abi kardeş gibiyiz. Bunların hepsi gelişme ve başarı için. Ortak hedef için çabaladığınızı anladığınız zaman, kırılmalar yerine başarıya odaklanma ortaya çıkıyor. Takım şu an o havada. 'Nasıl üzerine daha fazla koyabiliriz?' diye düşünüyoruz. Umarım bu da lige yansır."

Avrupa kupaları hedefi için sezon başından beklenti yaratmanın doğru olmadığını dile getiren Soyalp, bu hedefe ulaşılırsa takımın ve camianın hazır olduğunu aktardı. Gaziantep FK'nin kurumsal bir yapıya sahip olduğunu anlatan Soyalp, "Hedef için sonuna kadar savaşırız ama şu anda bir hedef belirlemek hem takım üzerinde ekstra sorumluluk hem de camiaya ekstra beklenti olur. O yüzden hedef belirlemeyi doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

Furkan Soyalp, geçen sezon rakip sahada fazla galibiyet alamadıklarına işaret ederken, bu yıl deplasman fobisini yenebileceklerini sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren! 'Maaş farkları ne zaman ödenecek' sorusu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi ile netleşti
Maaş farkı ne zaman yatacak, bu ay mı, ne kadar ödenecek? 2022 Temmuz zamlı maaşlar, memur ve emekli maaş farkları ayın kaçında yatacak?
YKS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ÖSYM 2022 YKS üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzu
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 450 TL-600 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? e Devlet sorgulama
Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nedir,iyileşir mi? DSÖ'den acil durum açıklaması!
Şimdiden birbirlerine girdiler! Gelecek Partisi'nden DEVA Partisi'ne tepki: En büyük hata sizi adam yerine koyanlarda
Diplomasi zaferi meyvelerini verdi! Türkiye’ye tahıl alımında ayrıcalık tanınacak
Dünya takdir ederken, malum zihniyet algı operasyonu peşinde! Yalancının mumu sadece 'Birgün' yandı
CHP Gençlik Kolları'ndan çirkin paylaşımlar! AK Parti Gençlik Kolları’ndan bomba gönderme
Starlink uyduları Türkiye'den görüldü! Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları nedir, nerede, ne işe yarar, amacı ve özellikleri neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Furkan Soyalp: Bu seneki hedeflerimize güzel sonuçlar alarak başlamak istiyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA