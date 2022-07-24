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Giriş Tarihi: 24.7.2022 13:17

Karagümrük’te Ebrima Colley sesleri

İHA
Karagümrük’te Ebrima Colley sesleri

Fatih Karagümrük, Atalanta forması giyen Gambiyalı Ebrima Colley’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Karagümrük, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirdikten sonra transfer çalışmalarında öncelikli olarak İtalya'ya yönelen kırmızı-siyahlılar, son olarak Atalanta forması giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ebrima Colley'i gündemine aldı.

Karagümrük, İtalyan temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gambiyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı-siyahlıların teklifi doğrultusunda anlaşma sağlanırsa, maaşının yüzde 30'unu Karagümrük, kalan yüzde 70'lik kısmını ise Atalanta karşılayacak. İstanbul temsilcisi ayrıca oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklemek istiyor.

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Karagümrük’te Ebrima Colley sesleri
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