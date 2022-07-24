Marek Hamsik’ten Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi sözleri

"SAHADA EN İYİSİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Hamsik, takımlarına gösterdikleri destekten dolayı bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti. Geçen sezon kutlamalar ve sezon boyunca taraftarların kendilerine büyük destek verdiğini belirten Hamsik, şunları söyledi:

"Onlara bundan dolayı teşekkür etmemiz gerekir. Biz taraftarlarımıza yalnızca teşekkür edebiliriz, çünkü harika bir destekti. Onlardan yine ricam bu sene de stadımızı doldurmaları. Onlar olduğunda sahada 12. oyuncu oluyorlar. Taraftarlarımızın desteğine her zamanki gibi ihtiyacımız olacak. Biz de Trabzonspor forması için sahada en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz."