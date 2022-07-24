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Giriş Tarihi: 24.7.2022 13:16

Süper Lig'de kalecilerde yerli damgası

Süper Lig’de kalecilerde yerli damgası

Süper Lig’de yer alan 19 takımın 13’ü kalesini yerlilere teslim ederken, 6’sı yabancı kaleci tercih etti. 4 büyükler olarak bilinen Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş yerli kaleciyle, Galatasaray ise yabancı kaleci ile yola çıkacak.

Süper Lig'e bu sezon da yerli kaleciler damga vurdu. 19 takımın mücadele edeceği sezonda takımların 13'ü yerli kaleciler ile yola çıkarken, 6 kulüp kalesini yabancılara bıraktı. Ligde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Antalyaspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Hatayspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Sivasspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'da yerli kaleciler görev alacak.

YABANCILARDA DURUM
Süper Lig'de yer alan Galatasaray, Konyaspor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Karagümrük ve İstanbulspor'da ise yabancı kaleciler görev alacak. Yerli kaleciyi tercih eden Antalyaspor'un yedeklerinde iki yabancı yer alıyor. Yabancı kaleciler içerisinde 36 yaşındaki Muslera ve Viviano en yaşlı isimler oldu. Yerlilerin en yaşlısı ise 37 yaşındaki Serkan Kırıntılı.

EN GENÇ İSİMLER
Süper Lig'in en genç birinci kalecisi ise Beşiktaş'ın 21 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu oldu. Kayserispor'un 23 yaşındaki kalecisi Bilal ve Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır en genç birinci kaleci sıralamasında ikinci ve üçüncü olarak yer aldılar. Yedekler içerisindeki en genç kaleciler ise Beşiktaş'ta Göktuğ (17) ve İstanbulspor'da Mücahit (17) oldu. Yabancılar içerisinde 25 yaşındaki Adana Demirspor kalecisi Karacic (25) en genç yabancı kaleci ünvanını aldı.

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Süper Lig'de kalecilerde yerli damgası
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