Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! "Bir stoper almakla tamamlanmıyor"

Trabzonspor'un geçen sezonu domine ettiğini kaydeden Avcı, "Oyunları ile de skorları ile de rakiplerini yaklaştırmadan buna devam ettik. Yarış her zaman öyle olmaz. Şu an itibarıyla bence bugün oyun olarak baktığında parça parça güzel oyunlar var. İkinci yarının 25-30 dakikası bence çok doğru, güzel bir oyun vardı. Oyunda dalgalanmalar, inişler-çıkışlar zaten olacak. Onun için süreç böyle devam ediyor. Oynadıkça daha iyi hale gelen bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR KAMP DÖNEMİ DİYELİM"

Avcı, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, "İki senedir transferlerimizin yüzde 70'i bitmiş vaziyette. 1-2 tane eksik var. Herkes bir oyuncuyu konuşuyor. 'Stoper ne zaman alınacak?', bir stoper almakla birçok organizasyon tamamlanmıyor. Yani o oyunun bir parçası o. Bütününü aslında değerlendirmek lazım. İyi oyuncu, yetenekli oyuncu, doğru oyuncu organizasyonumuzun bir parçası olacak. Onun için en detaylı şekilde çalışıyoruz. İyi gidiyoruz. Skor üzerinden hiçbir zaman değerlendirme yapmadım. 4 maçta çok olumlu-olumsuz, güzel şeylerimiz var. Bunların analizlerini her maç sonu oyunculara geri bildirim toplantısı olarak veriyoruz. Yarın buradan dönerken 3-5 hafta sakatlanma riski olabilecek hiç kimse olmaması benim adıma son derece sevindirici. Onun için iyi bir kamp dönemi diyelim. Önümüzdeki hafta yarış ve rekabet tekrar başlıyor." şeklinde konuştu.