Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer açıklaması! "Yorum yapmayacağım..."

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, İspanya kampında açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan Valerien Ismael şu ifadeleri kullandı:

"3'lü savunma sistemi tüm majör liglerde var. Ben bu sistemle 150'nin üzerinde maça çıktım. Biz bu sisteme inanıyoruz. Ben bu sistemle çok farklı seviyede maçlar oynadım. Savunma hattımızda sıkıntılar görünüyor. Yarın Saiss'ten faydalanacağız ve Emrecan'a daha fazla süre vereceğiz. Bu sistemi kullanacağız."