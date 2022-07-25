Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer açıklaması! "Yorum yapmayacağım..."

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, İspanya kampında açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan Valerien Ismael şu ifadeleri kullandı:
"3'lü savunma sistemi tüm majör liglerde var. Ben bu sistemle 150'nin üzerinde maça çıktım. Biz bu sisteme inanıyoruz. Ben bu sistemle çok farklı seviyede maçlar oynadım. Savunma hattımızda sıkıntılar görünüyor. Yarın Saiss'ten faydalanacağız ve Emrecan'a daha fazla süre vereceğiz. Bu sistemi kullanacağız."
Maç içinde değişiklik yapmaları gereken durumlar hakkında konuşan Fransız teknik direktör; "Maçlar kazanmak istiyoruz. Geçen sene gole ihtiyacımız olan durumlarda hücumculardan faydalandık. Eğer maç kazandırmamızı gerektiren konu buysa bunu da yapabiliriz." dedi.
Brezilyalı oyuncu Josef'in sakatlığı üzerine konuşan Beşiktaş teknik direktörü; "Birkaç hafta bekleyeceğiz. Durumu izleyeceğiz. Şu anda o bölgede yeterince oyuncumuz var. Başka bir futbolcumuz bir aksilik yaşarsa, orada bir ihtiyaç doğabilir ama şu an önceliğimiz oraya bir transfer değil." açıklamasında bulundu.