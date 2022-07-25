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Giriş Tarihi: 25.7.2022 21:41 Son Güncelleme: 25.7.2022 21:43

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer açıklaması! "Yorum yapmayacağım..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael’den transfer açıklaması! Yorum yapmayacağım...

Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Takımın genel durumundan bahseden genç çalıştırıcı, transfer çalışmalarına ve Josef de Souza'nın sağlık durumuna da değindi.

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, İspanya kampında açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan Valerien Ismael şu ifadeleri kullandı:

"3'lü savunma sistemi tüm majör liglerde var. Ben bu sistemle 150'nin üzerinde maça çıktım. Biz bu sisteme inanıyoruz. Ben bu sistemle çok farklı seviyede maçlar oynadım. Savunma hattımızda sıkıntılar görünüyor. Yarın Saiss'ten faydalanacağız ve Emrecan'a daha fazla süre vereceğiz. Bu sistemi kullanacağız."

Maç içinde değişiklik yapmaları gereken durumlar hakkında konuşan Fransız teknik direktör; "Maçlar kazanmak istiyoruz. Geçen sene gole ihtiyacımız olan durumlarda hücumculardan faydalandık. Eğer maç kazandırmamızı gerektiren konu buysa bunu da yapabiliriz." dedi.

"HERHANGİ BİR İSİM HAKKINDA YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"

Beşiktaş'la adı anılan Fassnacht hakkındaki soruya cevap veren Ismael; "Herhangi bir isim hakkında yorum yapmak istemiyorum. Ben geldiğimden beri Ceyhun Bey'le çok yakın çalışıyorum. Burada iyi iş çıkarıyoruz." sözlerini sarf etti.

Brezilyalı oyuncu Josef'in sakatlığı üzerine konuşan Beşiktaş teknik direktörü; "Birkaç hafta bekleyeceğiz. Durumu izleyeceğiz. Şu anda o bölgede yeterince oyuncumuz var. Başka bir futbolcumuz bir aksilik yaşarsa, orada bir ihtiyaç doğabilir ama şu an önceliğimiz oraya bir transfer değil." açıklamasında bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den transfer açıklaması! "Yorum yapmayacağım..."
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