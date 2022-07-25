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Giriş Tarihi: 25.7.2022 14:49

Beşiktaş'tan Victor Guzman hamlesi

Beşiktaş’tan Victor Guzman hamlesi

Valerien Ismael ve Beşiktaş yönetimi arasında yapılan görüşmeden stoper transfer edilmesi yönünde karar çıktı. Bu gelişme sonrasında adaylarını belirleyen Siyah-Beyazlılar'da, Meksika ekibi Club Tijuana forması giyen Victor Guzman ön plana çıktı.

Yeni sezon öncesi savunma rotasyonunda büyük bir sıkıntı yaşayan Beşiktaş 'ta stoper arayışları yoğun şekilde sürüyor. Wolverhampton ile oynanan hazırlık maçında alınan yenilgi ve defansta yapılan büyük hatalar sonrası yöneticilerle görüşen teknik direktör Valerien Ismael transfer isteğini yinelemişti.

VICTOR GUZMAN PAZARLIĞI
Bu gelişme sonrası girişimlere hız veren Beşiktaş rotasını sürpriz bir şekilde Meksika'ya çevirdi. Yönetim, Club Tijuana formasını giyen Victor Guzman'ın transferi için pazarlıklara başladı. Alınan bilgilere göre siyah-beyazlılar şu anda hem 20 yaşındaki stoper hem de kulübü Club Tijuana görüşmelerini sürdürüyor.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA
Geçtiğimiz sezon Club Tijuana formasıyla 24 maçta oynayan Guzman 1889 dakika sahada kalmıştı. Bu sezon ise 2 maçta görev yapan genç savunmacı performansıyla çok sayıda Avrupa kulübünün dikkatini çeken bir isim. Beşiktaş yönetimi bu nedenle elini çabuk tutarak Meksikalı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşıyor. (Takvim)

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Beşiktaş'tan Victor Guzman hamlesi
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