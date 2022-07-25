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Giriş Tarihi: 25.7.2022 11:47

Eyüpspor, Emre Çolak'ı transfer etti

Eyüpspor, Emre Çolak’ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk hedefleyen İstanbul ekibi Eyüpspor, Ryan Babel’den sonra Emre Çolak’ı da kadrosuna kattı. Başakşehir’den ayrılan tecrübeli oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

Eyüpspor bombardımanı dur durak bilmiyor... Eflatun-Sarılılar, şimdi de Emre Çolak'ı bitirdi. Geçtiğimiz günlerde Babel'i renklerine bağlayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor, dün de Başakşehir'den ayrılan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla el sıkıştı.

20 Mayıs 1991 doğumlu Emre Çolak, Galatasaray altyapısında futbola başlarken, Sarı-Kırmızılı takımın A takımına kadar yükseldi. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken on numara, Deportivo, Al-Wehda, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve son olarak Medipol Başakşehir formaları giydi.

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Eyüpspor, Emre Çolak'ı transfer etti
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