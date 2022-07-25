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Giriş Tarihi: 25.7.2022 09:02

Kartal'dan Keny hamlesi! Valerien Ismael'den sürpriz Nkoudou kararı

Kartal’dan Keny hamlesi! Valerien Ismael’den sürpriz Nkoudou kararı

23 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Bandırmaspor ile de 900 bin Euro + 400 bin Euro bonus ve sonraki satıştan %15 pay karşılığında el sıkıştı.

Yeni sezon için forvet hattını Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile güçlendiren Beşiktaş, bir takviye daha yaptı. Siyahbeyazlılar, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da forma giyen Philippe Keny'nin transferini bitirdi. 23 yaşındaki Senegalli futbolcuyla maaş ve 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan yönetim, ardından Balıkesir temsilcisiyle pazarlıklara başlamıştı.

Kartal ilk etapta 700 bin Euro bonservis + 400 bin Euro bonus ve sonraki satıştan %15 pay teklif etti. Bandırmaspor ise 1.5 milyon Euro istedi. Bunun üzerine Beşiktaş, teklifindeki 700 bin Euro'yu 900 bin Euro'ya yükselterek tekrar kapıyı çaldı ve anlaşma sağlandı. Bu arada siyah-beyazlıların, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile kontratı feshedeceği öğrenildi.

Keny'nin transferinin en büyük nedeninin, buradan oluşacak boşluğu kapatmak olduğu kaydedildi. Ayrıca teknik direktör Valerien İsmael'in, 3-4-3 dizilişinde Keny'nin büyük katkı yapacağını düşündüğü ve bu transferde ısrarcı olduğu aktarıldı.

Senegalli futbolcuyu Bandırmaspor, geçtiğimiz sezon başında Fransa 3. Lig ekiplerinden LB Chateauroux'tan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

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Kartal'dan Keny hamlesi! Valerien Ismael'den sürpriz Nkoudou kararı
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