Trabzonspor, hazırlık maçında Empoli’ye mağlup oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Empoli ile karşı karşıya geldi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Empoli karşısına, "Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Yusuf, Kouassi, Djaniny" ilk 11'i ile çıktı.
Empoli'nin ilk 11'i ise, Vicario, Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi, Henderson, Marin, Bandinelli, Bajrami, Destro ve Satriano'dan oluştu.
İtalyan ekibi, 14'üncü dakikada Mattia Destro'nun attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında gol olmayınca Empoli, sahadan 1-0 galip ayrıldı.