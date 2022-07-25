Trabzonspor’da Abdullah Avcı 5 transfer istedi

Orta sahaya oyunu iki yönlü oynayabilen güçlü bir takviye isteyen Avcı, kanat rotasyonunda ise Visca ile Trezeguet'yi kesebilecek ve oradaki seviyeyi artırabilecek bir oyuncu talep etti. Avcı ayrıca yedek kaleci için de isteğini yineledi.