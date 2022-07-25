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Giriş Tarihi: 25.7.2022 09:37

Trabzonspor’da Abdullah Avcı 5 transfer istedi

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Abdullah Avcı 5 transfer istedi

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, sağ stoper talebine hazırlık maçları sonrası iki yönlü orta saha, kanat oyuncusu ve yedek kaleciyi de ekledi. İmkan olursa bir de forvet istedi.

Trabzonspor'un Slovenya ve Avusturya'da oynadığı hazırlık maçları, mevcut kadronun rekabet ortamının artırılması gerektiği konusunda ciddi mesajlar verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, maçtan sonra sağ stoper transferini vurgulasa da yönetimden talepleri daha fazla...

Orta sahaya oyunu iki yönlü oynayabilen güçlü bir takviye isteyen Avcı, kanat rotasyonunda ise Visca ile Trezeguet'yi kesebilecek ve oradaki seviyeyi artırabilecek bir oyuncu talep etti. Avcı ayrıca yedek kaleci için de isteğini yineledi.

Bütçenin imkân vermesi durumunda forvet hattına da bir takviye yapılması gündemde. Şu an için 14 yabancı oyuncusu bulunan Bordo-Mavililer, Koita ve Trondsen ile yolların ayrılmasından sonra hamlelerini yapacak. Ayrıca olası transferlere yer açabilmek adına kadroda sürpriz hamleler olabileceği de belirtildi.

FIRTINA A SPOR'DA TELAFİ PEŞİNDE
Bu arada Trabzonspor, Avusturya kampındaki 2. hazırlık maçında bugün İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Empoli ile karşılaşacak. TSİ 19.00'da oynanacak mücadele naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan yayınlanacak.

Avusturya'nın Kitzbuhel kasabasındaki maça seyirci alınmayacak. Önceki gün özel karşılaşmada Torino'ya 3-0 kaybeden bordo-mavililer, bu kez kazanıp taraftarını mutlu etmek istiyor.

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Trabzonspor’da Abdullah Avcı 5 transfer istedi
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