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Giriş Tarihi: 26.7.2022 17:46

Antalyaspor, hazırlık maçında Paderborn'a mağlup oldu

AA
Antalyaspor, hazırlık maçında Paderborn’a mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Paderborn'a 1-0 yenildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Almanya'nın Bielefeld kentinde sürdürdüğü sezon öncesi kampında Paderborn ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Ruud Boffin, Sherel Floranus, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Fredy, Fernando Martins, Alassane Ndao, Luiz Adriano, Sam Larsson ve Haji Wright ilk 11'iyle sahaya çıkan Akdeniz ekibi, ilk yarıyı Dennis Srbeny'nin 29'uncu dakikada attığı golle 1-0 geride tamamladı.

Mücadele, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fraport TAV Antalyaspor, Almanya'daki son hazırlık maçında 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

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Antalyaspor, hazırlık maçında Paderborn'a mağlup oldu
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