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Giriş Tarihi: 26.7.2022 13:19

Antalyaspor'a uyku koçu: Nick Littlehales

DHA
Antalyaspor’a uyku koçu: Nick Littlehales

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da İngiliz uyku koçu Nick Littlehales takıma katılarak oyuncuları gözlemledi. Kırmızı beyazlı ekip daha önce Liverpool'un taç antrenörü Thomas Gronnemark'ı 1 haftalığına Türkiye'ye getirmiş ve takımı çalıştırmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor. Futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde günde çift antrenman yapan kırmızı beyazlı ekip, günün ilk çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. Günün ikinci antrenmanı taktiksel çalışma ağırlıklı geçerken futbol sorumlusu Nuri Şahin sık sık oyunu durdurarak oyuncularını uyardı ve ne yapmaları gerektiğini uygulamalı gösterdi.

UYKU KOÇU TAKIMA KATILDI
Fraport TAV Antalyaspor'un Almanya kampında futbolculara İngiliz uyku koçu Nick Littlehales tarafından uyku eğitimi verildi. Nick Littlehales, takımın kamp yaptığı otelde gerçekleştirdiği eğitimde, sporcuların uyku saatleri ve süresi hakkında bilgilendirme yaparken uykuda doğru dinlenmeyi sağlayacak yatış biçimlerini de anlattı. İngiliz uyku koçu, futbolcuları gözlemlemek için Antalyaspor'un antrenmanını da izledi ve daha sonra düşüncelerini Nuri Şahin ile paylaştı. Littlehales, futbolculara ikinci uyku eğitimini bugün sabah yapacak. Antalyaspor daha önce Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in isteği doğrultusunda geçen sezon Liverpool'un taç antrenörü Thomas Gronnemark'ı 1 haftalığına Antalya'ya getirerek takıma eğitim verip çalıştırmıştı.

PADERBORN İLE HAZIRLIK MAÇI
Antalyaspor, bugün saat 14.00'te Almanya 2'nci Ligi ekiplerinden Paderborn 07 ile hazırlık maçında karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip, daha önce Almanya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Bochum'a 6-2 mağlup olmuştu. Akdeniz ekibi, 30 Temmuz günü Alman devi Borussia Dortmund ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Türkiye'ye dönecek.

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Antalyaspor'a uyku koçu: Nick Littlehales
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