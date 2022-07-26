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Giriş Tarihi: 26.7.2022 15:34 Son Güncelleme: 26.7.2022 15:35

Galatasaray, Kemerburgaz arazisinin üst kullanım hakkı tapusunu aldı

Galatasaray, Kemerburgaz arazisinin üst kullanım hakkı tapusunu aldı

Galatasaray, Kemerburgaz'daki arazinin 3 ayrı parselinin 30 yıllık üst kullanım hakkı tapusunu aldı. İmzalar sonrası açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, "Buralar Galatasaray'ın geleceği. Özellikle futbol takımı ve altyapı için çok önemli bir gayrimenkul. Süratle Florya'daki aktivitelerimizi buraya taşımayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Kemerburgaz'daki arazinin 3 ayrı parselinin 30 yıllık üst kullanım hakkı tapusunu aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, Eyüpsultan Tapu Müdürlüğünde, Milli Emlak'ta bulunan Kemerburgaz arazisinin 3 ayrı parselinin 30 yıllığına üst kullanım hakkı için gerekli imzaları atarak, tapu belgelerini teslim aldılar.

Galatasaray Televizyonu'na duygu ve düşüncelerini aktaran Başkan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü için çok önemli bir gayrimenkul. Florya'daki tesislerimizi buraya taşımak üzere çok önceden başlattığımız bir tapu işlemini bugün sonlandırdık. Sayın Cumhurbaşkanıma, çok büyük emek veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a kulübüm ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili Eyüpsultan Tapu Müdürü Hamit Karpınar'a çok teşekkür ediyorum. Bizlere kolaylıklar gösterdiler ve süratle işlemleri gerçekleştirdiler. Bundan sonraki hamlemiz buranın geliştirilmesi yönünde olacak." dedi.

"KEMERBURGAZ GALATASARAY'IN GELECEĞİ"

Tesislerinin çok eski olduğunu ve yenilenmeye ihtiyaç doğduğunu da aktaran Özbek, "Hiç vakit kaybetmeden harekete başladık. Buradaki herkese teşekkür ediyorum, bize son derece yardımcı oldular. Tapuda çalışan arkadaşların yüzde 80'i Galatasaraylı, bu da gurur verici bir şey." diye konuştu.

Galatasaray için çok önemli bir gün yaşandığına dikkati çeken Özbek, şunları kaydetti:

"Buralar Galatasaray'ın geleceği. Özellikle futbol takımı ve altyapı için çok önemli bir gayrimenkul. Süratle Florya'daki aktivitelerimizi buraya taşımayı planlıyoruz. Hafta sonu da bunlarla ilgili genel kurulumuz var. Bütün Galatasaraylıları bu genel kurula davet ediyorum. Buradaki faaliyetlerimizi yapmak için genel kuruldan yetki isteyeceğiz. Onların desteğine büyük ihtiyacımız var. Biz ne yaparsak yapalım hem taraftarımızın hem de genel kurul üyelerimizin bizi desteklemeleri lazım. Biz onlarla beraber bu işi başaracağız. Hepsine selam ediyorum, hafta sonu genel kurula bekliyorum."

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Galatasaray, Kemerburgaz arazisinin üst kullanım hakkı tapusunu aldı
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