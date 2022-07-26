Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois'den taraftara övgü: "İlk kez gördüm..."

Fransa'nın Olimpik Lyon takımından transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek, "Galatasaray'a geldiğim için çok gururluyum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi gördüm. Havalimanındaki karşılama ve Kasımpaşa ile yaptığımız hazırlık maçındaki taraftarlarımızdan ne kadar büyük bir takım olduğunu gördüm." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ile Nef Stadı'nda yapılan hazırlık maçındaki atmosfere değinen Dubois, "Kasımpaşa maçındaki atmosfer inanılmazdı. Böyle bir hazırlık maçı ilk kez gördüm. İlk defa bu kadar tutku ve aşkla kulübüne bağlı taraftarlar gördüm." ifadelerini kullandı.