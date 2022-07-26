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Giriş Tarihi: 26.7.2022 21:06 Son Güncelleme: 26.7.2022 21:08

Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois'den taraftara övgü: "İlk kez gördüm..."

AA
Galatasaray’ın yeni transferi Leo Dubois’den taraftara övgü: İlk kez gördüm...

Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois, sarı-kırmızılı takıma geldiği için gururlu olduğunu söyledi.

Fransız futbolcu, Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentindeki Stans kasabasında gerçekleştirilen kampta yapılan ilk antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Olimpik Lyon takımından transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek, "Galatasaray'a geldiğim için çok gururluyum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi gördüm. Havalimanındaki karşılama ve Kasımpaşa ile yaptığımız hazırlık maçındaki taraftarlarımızdan ne kadar büyük bir takım olduğunu gördüm." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ile Nef Stadı'nda yapılan hazırlık maçındaki atmosfere değinen Dubois, "Kasımpaşa maçındaki atmosfer inanılmazdı. Böyle bir hazırlık maçı ilk kez gördüm. İlk defa bu kadar tutku ve aşkla kulübüne bağlı taraftarlar gördüm." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecini anlatan Dubois, "Transfer süreci basitti. Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duyar duymaz hemen görüşmelerin başlamasını istedim. Büyük bir kulüp. Bu özel takıma gelmek istedim. Galatasaray'ın da yeniden hak ettiği yerlere ulaşması için buraya geldim." şeklinde görüş belirtti.

Dubois, Galatasaray'a geldiği için ailesinin de mutlu olduğuna değinerek, "Ailem de benim böyle bir projenin içinde olacağımı duyduklarında çok mutlu oldu. Onlara projeden bahsettim. Hem kupalar kazanacağımızdan hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımızı söyledim. İlk maçıma gelerek beni seyredecekler." dedi.

Galatasaray'dan teklif almadan önce Süper Lig hakkında bilgi sahibi olmadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Süper Lig hakkında çok bilgim yoktu. Galatasaray'ın ilgisinin olduğunu öğrendikten sonra Bafetimbi Gomis ile konuştum. Kendisi bana verdiği tüm cevaplarda olumlu şeyler söyledi. Sergio Oliveira ile daha önce Fransa'da oynamıştık. Ondan da olumlu geri dönüşler aldım. Mücadeleci bir takım oluşturuluyor. Geçmiş geçmişte kaldı. Bu sene bizden bazı beklentiler var. Bu beklentileri karşılamak için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois'den taraftara övgü: "İlk kez gördüm..."
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