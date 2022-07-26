Son dakika: Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, kadro takviye çalışmalarına devam ediyor.



Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Fenerbahçe, Gustavo Henrique ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Flamengo'ya ise iki eşit taksitle toplam 2.8 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.



JORGE JESUS'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan 1.96 boyundaki Gustavo Henrique, kariyerinde ilk kez ülkesinin dışına çıkacak. Futbola başladığı Santos'ta 138 resmi maçta süre alan Henrique, Flamengo'da ise 81 müsabakada görev yaptı. Kariyerinde 15 gol ve 5 asisti bulunuyor.