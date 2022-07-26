Fenerbahçe 'de mutlu Kim Min Jae gibi önemli bir stoperini kaybeden Fenerbahçe'de gözler bir anda Attila Szalai'ye çevrildi. Şu anda Jorge Jesus'un vazgeçilmezi konumunda olan Szalai için İtalyan takımlarının takipte olduğu belirtildi. Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Macar stoperin yakından izlendiği vurgulandı. Ancak yıldız stoper Fenerbahçe'de çok mutlu.

YÖNETİM SICAK BAKMIYOR

Szalai konusunda sarı-lacivertli yönetim bırakmaya sıcak bakmıyor. Zaten resmi bir teklif gelse bile 15 milyon euronun altında bir rakama hiçbir şekilde satılması söz konusu olmayacak. 2020-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki stoper, bu zamana kadar 64 resmi maça çıktı, 4 gol attı ve 2 asist yaptı. (Milliyet)