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Giriş Tarihi: 26.7.2022 10:37 Son Güncelleme: 26.7.2022 10:42

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, İstanbul'a geliyor

Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni transferi Gustavo Henrique, İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe’nin yeni transferi Gustavo Henrique, bu akşam İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe, Brezilyalı stoper için Flamengo'ya iki eşit taksitle toplam 2.8 milyon Euro bonservis ödeyecek. Henrique ile de 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe'nin Kim Min Jae'nin yerine Flamengo'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Gustavo Henrique'nin İstanbul'a geleceği tarih ve saat belli oldu.

Vole'nin haberine göre; Sarı-Lacivertli ekibin anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki stoper, bu akşam 18.30'da İstanbul'da olacak. Burada sağlık kontrolünden geçecek olan deneyimli oyuncu, ardından resmi sözleşme imzalayacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI
Fenerbahçe, Gustavo Henrique ile 3 yıllık sözleşme imzalayak. Flamengo'ya ise iki eşit taksitle toplam 2.8 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

JORGE JESUS'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan 1.96 boyundaki Gustavo Henrique, kariyerinde ilk kez ülkesinin dışına çıkacak. Futbola başladığı Santos'ta 138 resmi maçta süre alan Henrique, Flamengo'da ise 81 müsabakada görev yaptı. Kariyerinde 15 gol ve 5 asisti bulunuyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, İstanbul'a geliyor
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