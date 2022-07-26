Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni transferi Gustavo Henrique, İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe'nin Kim Min Jae'nin yerine Flamengo'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Gustavo Henrique'nin İstanbul'a geleceği tarih ve saat belli oldu.
Vole'nin haberine göre; Sarı-Lacivertli ekibin anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki stoper, bu akşam 18.30'da İstanbul'da olacak. Burada sağlık kontrolünden geçecek olan deneyimli oyuncu, ardından resmi sözleşme imzalayacak.
JORGE JESUS'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan 1.96 boyundaki Gustavo Henrique, kariyerinde ilk kez ülkesinin dışına çıkacak. Futbola başladığı Santos'ta 138 resmi maçta süre alan Henrique, Flamengo'da ise 81 müsabakada görev yaptı. Kariyerinde 15 gol ve 5 asisti bulunuyor.