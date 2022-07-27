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Giriş Tarihi: 27.7.2022 19:25

Arjantinli Dybala'nın Roma'ya transferi, forma satışlarını patlattı

AA
Arjantinli Dybala’nın Roma’ya transferi, forma satışlarını patlattı

İtalya Serie A takımlarından Roma, Arjantinli oyuncu Paulo Dybala'yı kadrosuna katarak, forma satışlarını önemli ölçüde artırdı.

2015'ten beri formasını giydiği Juventus ile sözleşmesi bu yıl sona erdikten sonra başkent takımının kadrosuna dahil olan Dybala'nın transferinin oluşturduğu etki devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takım, dün 10 bin kadar taraftarla başkentin EUR muhitinde yer alan Fendi mağazasının genel merkezi önünde Dybala için görkemli bir tanıtım töreni düzenlerken, yıldız oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendisi için benzersiz ve rüyalarda bile göremeyeceği bir an yaşadığını belirterek, teşekkür etti.

Roma'nın sahibi ABD'li holding Friedkin Grubu da sosyal medyadan dünkü karşılamaya istinaden, "Kimse kahramanlarını Roma gibi karşılamaz" paylaşımında bulundu.

Corriere dello Sport gazetesi de Romalı taraftarların Dybala'yı film gibi bir organizasyonla karşıladığını yazdı.

Arjantinli oyuncunun Roma'ya transferinden büyük mutluluk duyan sarı-kırmızılı taraftarlar ise 21 numaralı Dybala formalarına hücum etmiş durumda.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Dybala transferi açıklandıktan sonra yarım gün içinde kulüp, 535 bin forma satışı gerçekleştirdi.

Bu sayının, Juventus'un 2018'de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu transfer ettiğinde kaydettiği 525 binlik forma satışından da 10 bin adet fazla olduğu belirtildi.

Roma'nın herhangi bir transfer ücreti ödemediği 28 yaşındaki Dybala, kendisini 3 yıllığına başkent ekibine bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.

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Arjantinli Dybala'nın Roma'ya transferi, forma satışlarını patlattı
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