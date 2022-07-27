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Giriş Tarihi: 27.7.2022 08:44 Son Güncelleme: 27.7.2022 09:21

Fenerbahçe'ye istikrar abidesi: Gustavo Henrique

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe’ye istikrar abidesi: Gustavo Henrique

Fenerbahçe'nin son transferi Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi. Sarı-Lacivertliler'in, Flamengo’dan 2.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında aldığı Brezilyalı stoper, kariyerinde sadece 1 kez sakatlık yaşadı. Kart cezalarından ise 9 maç kaçırdı.

Fenerbahçe'nin son transferi Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi. Sarı-Lacivertli taraftarlar da 29 yaşındaki stoperin, Kim Min-Jae ve Serdar Aziz'in yokluğunu aratıp aratmayacağı sorularına yanıt aramaya başladı.



İşte Henrique'nin, kariyer rakamları…

- Henrique, 2012'de Neymar ve Robinho gibi yıldızların yetiştiği Santos altyapısından A takıma çıktı. Sekiz sezon boyunca 128 maçta oynayıp 7 gol, 2 asistlik performans gösterdi. 2020'de Flamengo'ya transfer oldu.
- Kariyeri boyunca sadece iki takımda (Santos ve Flamengo) oynayan 29 yaşındaki stoper, ilk kez yurt dışında ter dökecek.
- 1.96 cm boyundaki Henrique, geçen sezon maç başı 3 hava topu kazanma değeriyle öne çıktı.
- Kariyerinde 3 kupa kaldıran başarılı stoper, tamamını Flamengo'da elde etti. 19-20'de Güney Amerika'nın en büyük 2. kupası Sudamericana'yı müzesine götürdü. Birer kez Brezilya Ligi ve Brezilya Süper Kupa zaferi yaşadı.
- 2016-17'de çapraz bağları kopan Henrique, kariyerinde başka bir sakatlık yaşamadı. 2020-21'de iki defa Kovid'den dolayı 4 maçta takımını yalnız bıraktı. Kart cezasından ise (5 kırmızı, 4 sarı) toplamda 9 karşılaşmada forma giyemedi.

3 YILLIK İMZA ATACAK
Gustavo Henrique bugün hastanede yapılacak taramaların ardından resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacak. 29 yaşındaki savunmacı için Flamengo kulübüyle 2.5 milyon Euro + bonuslar üzerinden el sıkışan sarı-lacivertliler, 3 yıllık imza atacak olan Sambacı'ya ise 1 milyon Euro maaş verecek.

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Fenerbahçe'ye istikrar abidesi: Gustavo Henrique
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