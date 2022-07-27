Fenerbahçe’ye istikrar abidesi: Gustavo Henrique





İşte Henrique'nin, kariyer rakamları…



- Henrique, 2012'de Neymar ve Robinho gibi yıldızların yetiştiği Santos altyapısından A takıma çıktı. Sekiz sezon boyunca 128 maçta oynayıp 7 gol, 2 asistlik performans gösterdi. 2020'de Flamengo'ya transfer oldu.

- Kariyeri boyunca sadece iki takımda (Santos ve Flamengo) oynayan 29 yaşındaki stoper, ilk kez yurt dışında ter dökecek.

- 1.96 cm boyundaki Henrique, geçen sezon maç başı 3 hava topu kazanma değeriyle öne çıktı.

- Kariyerinde 3 kupa kaldıran başarılı stoper, tamamını Flamengo'da elde etti. 19-20'de Güney Amerika'nın en büyük 2. kupası Sudamericana'yı müzesine götürdü. Birer kez Brezilya Ligi ve Brezilya Süper Kupa zaferi yaşadı.

- 2016-17'de çapraz bağları kopan Henrique, kariyerinde başka bir sakatlık yaşamadı. 2020-21'de iki defa Kovid'den dolayı 4 maçta takımını yalnız bıraktı. Kart cezasından ise (5 kırmızı, 4 sarı) toplamda 9 karşılaşmada forma giyemedi.