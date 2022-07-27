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Giriş Tarihi: 27.7.2022 13:14

Göztepe’de İrfan Can Eğribayat için Trabzonspor'la takas iddiası

DHA
Göztepe’de İrfan Can Eğribayat için Trabzonspor’la takas iddiası

Göztepe'de bir dönem Galatasaray’ın da gündemine gelen İrfan Can Eğribayat için Kasımpaşa ve Trabzonspor’la görüşmelerin olduğu iddia edildi. Göztepe yönetiminin Enis Destan’a karşılık İrfan Can takasını gündeme getirdiği de bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe transfer döneminde iki kaleciyi renklerine bağlarken, aylarca kadro dışı kalan İrfan Can Eğribayat'a da yol göründü.

Medipol Başakşehir'den Berkin Özgür ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden Ekrem Kılıçarslan'la sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda geçen sezon içinde kadro dışı bırakılıp yaz kampında affedilen İrfan Can'ın kesin olarak satılacağı öğrenildi.

ENİS DESTAN'LA TAKAS
Taraftarın da çok sert tepki gösterdiği 23 yaşındaki kaleci için gelen tekliflerin değerlendirildiği, İrfan Can'ın takasta da değerlendirileceği kaydedildi. Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen İrfan Can için Kasımpaşa ve Trabzonspor'la görüşmelerin olduğu iddia edildi.

Göztepe yönetiminin son şampiyon Trabzonspor'dan golcü Enis Destan'a karşılık İrfan Can takasını gündeme getirdiği de bildirildi. 20 yaşındaki forvet Enis, geçen sezon Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.

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Göztepe’de İrfan Can Eğribayat için Trabzonspor'la takas iddiası
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