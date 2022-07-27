Göztepe’de İrfan Can Eğribayat için Trabzonspor’la takas iddiası

ENİS DESTAN'LA TAKAS

Taraftarın da çok sert tepki gösterdiği 23 yaşındaki kaleci için gelen tekliflerin değerlendirildiği, İrfan Can'ın takasta da değerlendirileceği kaydedildi. Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen İrfan Can için Kasımpaşa ve Trabzonspor'la görüşmelerin olduğu iddia edildi.