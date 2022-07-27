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Giriş Tarihi: 28.7.2022 01:03 Son Güncelleme: 28.7.2022 01:04

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe taraftarına tepki! Basın toplantısına katılmadı...

DHA
Mircea Lucescu’dan Fenerbahçe taraftarına tepki! Basın toplantısına katılmadı...

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısına katılmadı. Deneyimli teknik direktör, yaptığı açıklamada Fenerbahçe taraftarına da tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Dinamo Kiev, adını 3'üncü ön eleme turuna yazdırdı.

Ukrayna ekibinde teknik direktör Mircea Lucescu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yer almadı.

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sizlere soruyorum kaç tane faul yaptığımızı yine saydınız mı ? Her şey planımız dahilindeydi, işledi ve kazandık. Ama taraftarları hesaba katamamışız böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" ifadelerini kullandı.

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Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe taraftarına tepki! Basın toplantısına katılmadı...
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