Son dakika Galatasaray transferleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Borussia Dortmund’un kapısı çalındı

Galatasaray'da orta saha adayları arasına Emre Can da girdi...

Radyospor'un haberine göre teknik direktör Edin Terzic'le sorun yaşayan 28 yaşındaki futbolcu için Galatasaray Bundesliga ekibiyle temaslara başlayacak.

9 SENE ÖNCE FATİH TERİM İSTEMİŞTİ

Bayern Munih altyapısından yetişen Emre Can'ı dönemin teknik direktörü Fatih Terim çok istiyordu. Kulübü Bayern Munih transfere ikna olmuştu. Ancak Emre Can, ''Galatasaray'ın teklifini reddetmek zorunda kaldım. Çünkü ailem burada ve ben burada yetiştim. İleride neler olur onu şimdiden bilemeyiz.'' açıklamasını yapmıştı.

EMRE CAN OLMAZSA WİLLİAM CARVALHO

Konuyla ilgili muhabir Özgür Sancar şunları söyledi:

"Galatasaraylı yetkililer, Emre Can adına Borussia Dortmund ile bağlantı kurmuş. Eğer sonuç çıkmazsa Real Betis'ten William Carvalho hala bir opsiyon. Maaş konusunda daha toleranslı bir duruma gelmiş." dedi.