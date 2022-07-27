Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yurt dışı kampının son günü yaptığı açıklamada, "Bir stoper transferi ile tüm bir organizasyon tamamlanmıyor. Orta saha, kanat ve forvet için fırsat transferi kovalayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Deneyimli çalıştırıcının bordo-mavili yönetime sunduğu raporda da sadece stoper alarak tüm sorunların çözülmeyeceğini, bu nedenle kadrodaki oyuncu kalitesini ve rekabeti daha güçlendirmeleri gerektiğini belirtti. Avcı, stoperin yanı sıra kale, orta saha, kanat ve forvete takviye talebini yeniledi. Tecrübeli hocanın, mevcut takımda performansını yetersiz gördüğü oyunculara özel antrenman programı uygulayacağı da belirtildi.



HAZIRLIK MAÇLARINDA 4 GOL ATTI, 7 TANE YEDİ



trabzonspor'un 4 Temmuz'da başlayan, iki aşamalı olarak Slovenya ve Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi. Bu süre içerisinde 30'un üzerinde antrenman gerçekleştiren bordomavililer, oynadığı 4 hazırlık maçında 1'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 mağlubiyet aldı. Rakip ağları 4 kez sarsarken, 7 gol yedi.



