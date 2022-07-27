Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'da operasyon! 1 değil 5 mevkiye oyuncu...
Giriş Tarihi: 27.7.2022 07:10

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'da operasyon! 1 değil 5 mevkiye oyuncu...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına’da operasyon! 1 değil 5 mevkiye oyuncu...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer konusunda taleplerini ileten teknik direktör Abdullah Avcı, stoperin yanı sıra kale, orta saha, kanat ve forvete takviye talebini yeniledi. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yurt dışı kampının son günü yaptığı açıklamada, "Bir stoper transferi ile tüm bir organizasyon tamamlanmıyor. Orta saha, kanat ve forvet için fırsat transferi kovalayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Deneyimli çalıştırıcının bordo-mavili yönetime sunduğu raporda da sadece stoper alarak tüm sorunların çözülmeyeceğini, bu nedenle kadrodaki oyuncu kalitesini ve rekabeti daha güçlendirmeleri gerektiğini belirtti. Avcı, stoperin yanı sıra kale, orta saha, kanat ve forvete takviye talebini yeniledi. Tecrübeli hocanın, mevcut takımda performansını yetersiz gördüğü oyunculara özel antrenman programı uygulayacağı da belirtildi.

HAZIRLIK MAÇLARINDA 4 GOL ATTI, 7 TANE YEDİ

trabzonspor'un 4 Temmuz'da başlayan, iki aşamalı olarak Slovenya ve Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi. Bu süre içerisinde 30'un üzerinde antrenman gerçekleştiren bordomavililer, oynadığı 4 hazırlık maçında 1'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 mağlubiyet aldı. Rakip ağları 4 kez sarsarken, 7 gol yedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih kılavuzu 2022! Üniversite tercihleri bugün başlıyor! ÖSYM YKS tercih robotu 2022 ile üniversite tercihi nasıl yapılır ve adayların kaç tercih hakkı var?
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ ile otomobil fiyatları düşecek mi, araçlara indirim gelecek mi, ne kadar? Araçlarda ÖTV indirimi ve 2022 Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları son durum
Sigara zammı güncel sigara fiyatları 27 Temmuz 2022: Yeniden sigaraya zam mı geldi, JTİ, BAT, Philip Morris grubu ne kadar oldu?
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022! İşte önlisans ve lisans 2 ve 4 yıllık 2022 Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları YÖK ATLAS
Aile Destek Programı başvuru ve ödeme tarihleri 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman yatırılacak?
Son dakika: Sosyal yardım uygulaması genişletildi: Çalışan ve emekliler de başvurabilecek...
Maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Temmuz 2022 SSK ve BAĞKUR memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek, hangi tarihte?
Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı/Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 450 - 600 TL ödeme yapılacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'da operasyon! 1 değil 5 mevkiye oyuncu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA