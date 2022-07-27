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Giriş Tarihi: 27.7.2022 17:37 Son Güncelleme: 27.7.2022 17:53

Son dakika: Trabzonspor'da ayrılık! Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi...

Son dakika: Trabzonspor’da ayrılık! Yunus Mallı’nın sözleşmesi feshedildi...

Son dakika haberi... Trabzonspor, Yunus Mallı'nın sözleşmesinin feshedildiğini ve oyuncuya 7 milyon TL'yi 10 taksit halinde ödeneceğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Yunus Mallı ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 1 Şubat 2021 başlangıç ve 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 7 milyon lira tutarındaki fesih tazminatı 10 taksit halinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunus Mallı'ya emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Toplamda bordo-mavili formayı 23 kez terleten Yunus Mallı, gol ve asist katkısında bulunamadı.

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Son dakika: Trabzonspor'da ayrılık! Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi...
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