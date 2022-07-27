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Giriş Tarihi: 27.7.2022 16:25

TFF Temsilciler Kurulu Yaz Semineri Açılış Töreni gerçekleştirildi! Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar...

AA
TFF Temsilciler Kurulu Yaz Semineri Açılış Töreni gerçekleştirildi! Mehmet Büyükekşi’den flaş açıklamalar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Yaz Semineri Açılış Töreni yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törende TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Gökhan Özsavaş açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiklerinden bu yana çok önemli konularda yenilikçi kararlara imza attıklarını belirten Büyükekşi, "En önemli kararlarımızdan biri temsilcilerle ilgiliydi. Bu sezon temsilcilerle özel olarak ilgileneceğiz. Yönetim olarak temsilcilik yapısının yeniden düzenlenmesine dair önemli kararlar aldık ve çalışmalara başladık. Temsilcilikle ilgili yurt dışındaki uygulamaları inceleyerek yeni kriterler belirledik. Raporları UEFA standartlarına uygun olarak yeniden düzenledik. TFF'nin tüm kurullarında dijitalleşmeye çok özel önem vereceğiz. Yeni dönemde temsilcilerimiz maçtan hemen sonra raporlarını sisteme aktaracak. Bu süreyi Süper Lig için maç organizasyonunun bitiminden 2 saat sonra olarak belirledik. Türk futbolunda en çok ihtiyaç hissedilen şey güven. Bunu tekrar sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Temsilci raporlarının değiştirildiği iddiasıyla ilgili şikayetler aldığını vurgulayan Mehmet Büyükekşi, "Dijitalleşmeye ve süreye bu yüzden çok önem veriyoruz. Güven, adalet, eşitlik ve şeffaflığı ortaya koymamız lazım. Bütün uygulamaları tek tek yerine getiriyoruz. Sizlerin raporları son derece önemli. Bu raporlarla diğer kurumlarımızın kararlarını belirliyorsunuz. Hakemler için uyguladığımız testleri temsilcilerimiz için de gerçekleştireceğiz. Eksik gördüğümüz noktalarda temsilcilerimizi de eğitime alacağız." diye konuştu.

Müsabakalarda 3'er temsilcinin görev yaptığını hatırlatan Başkan Büyükekşi, "Saha ve basın temsilciliğini birleştirme kararı aldık. Bir temsilcimiz statlardaki izleme odalarında görev yapacak. Stadın her tarafını çok rahatlıkla görmüş olacak. Riva'da da sistemimiz aktif olarak kullanılacak. Raporlar buna göre düzenlenecek. Gizli temsilci dediğimiz sistemle sadece benim ve Temsilciler Kurulu Başkanı'mızın bileceği bazı maçlar ayrıca denetlenecek. Amacımız bu sistemi kurmak ve sizlerin performansını arttırmak. Tüm kurullarımızı daha değerli hale getirmemiz lazım. Yeni sezonu çok faydalı geçireceğimize inanıyorum. Maç tazminatı ve harcırahlarını da yeniden düzenledik. Siz, Cumhuriyet'imizin 100. yılının temsilcilerisiniz. Buna göre hareket edin. İyi bir sezon geçirmenizi arzu ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Özsavaş: "Atamalarda yapay zeka testlerinden faydalanacağız"

TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Gökhan Özsavaş, 2022-2023 sezonunda temsilcilerin performanslarını en üst seviyeye çıkararak güven ortamını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

UEFA kriterleri kapsamında temsilci raporlarının entegrasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Özsavaş, yeni sezonda yapacakları düzenlemelerle ilgili şunları kaydetti:

"Maç organizasyonu bitiminden 2 saat sonra raporların futbol yönetim sistemine gönderilmesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Teknolojik desteklerden faydalanıyoruz. Temsilci atamalarında yapay zeka testlerinden faydalanacağız. Temsilci alımlarında tahsil, sporculuk geçmişi, bilgisayar donanımı, fiziki yeterlilik ve yönetim deneyimi olmak üzere liyakat oluşturacak yetenekler olacaktır. Klasman değerlendirmelerini de kasım ayı içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Temsilciler yüz yüze eğitimlerden geçecek. Statlarda haberli ve habersiz denetimler yapılacak. Kamera odasında bir temsilcimiz bulunacak ve müsabakanın tüm sürecine hakim olacak. Temsilcilerimiz, mesleklerinde çok başarılı ve saygın insanlar. Federasyonumuzun gözü ve kulağıdır. Temsilci ailesine gayretleri ve üstün çalışmaları için teşekkür ediyorum."

Üst klasman, federasyon güvenlik ve akreditasyon ile klasman temsilci seminerleri, yarın son bulacak.

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TFF Temsilciler Kurulu Yaz Semineri Açılış Töreni gerçekleştirildi! Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar...
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