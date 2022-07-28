Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan: Avrupa'dan eksiğimiz yok
Giriş Tarihi: 28.7.2022 12:00

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan: Avrupa'dan eksiğimiz yok

DHA
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan: Avrupa’dan eksiğimiz yok

Türk futbolunda son yıllarda öz kaynak sistemine yaptığı yatırımlar ve yetiştirdiği oyuncularla örnek gösterilen Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, futbol eğitimi konusunda Avrupa kulüpleriyle yarıştıklarını dile getirdi.

Kulübün medya ekibine verdiği röportajda U16 ve U17 takımlarında oynayan gençlerin en geç 4 yıl içinde A takım forması giyebilecek noktaya geleceğini anlatan Başkan Özkan, "Programlarımız tamamıyla Avrupa'nın bütün ünlü akademilerinin yapmış olduğu programlarla aynıdır. Hatta fazlası vardır, eksiği yoktur" diye konuştu. Örnek olarak Alman'ların sistemli çalıştığını belirten Seyit Mehmet Özkan, "Alman'larla aramızdaki en büyük fark, adamlar sistem kurmayı biliyorlar. Bir söz vardır, 'Türk gibi başla, Alman gibi bitir'. Bizim artık Türk gibi başlayıp, Türk gibi bitirmeyi, başarılı bir şekilde sürdürülebilir sistemler kurmayı becermemiz lazım" mesajı verdi.

"Futbolda insana yatırımda biz neredeyse nirvanaya ulaştık" diyen Özkan, "Çocuklara her türlü imkanı sağlıyoruz. Altınordu'da 8 tane tabii çim saha var, ayrıca suni ve hibrit de var. Bu sahalara bakmak öyle kolay değil. Bunların hepsi para ile oluyor. Para da kazanmak lazım. Ele, avuç açmadan iyi gelir elde etmek için de ihracat yapmak lazım. Altınordu'da eğitim alan bütün çocuklarımızın önceliği Avrupa'nın en üst liglerinde oynamak. Bunu çocukların beyinlerine kazımaya çalışıyoruz. Tabii ki hepsi oraya gitmeyecekler ama yarısını oralara yollasak çok önemli işler yapmış oluruz. 85 milyon nüfusumuz var, bu potansiyeli kinetik enerjiye çevirmenin tek yolu var, o da yöneticilerimizin öz kaynağa yönelmeleri. Takımın hiç olmazsa yarısını kendi çocuklarından elde etmeleri için çaba göstermeleri, bütçelerinden kaynak ayırmaları. Hiç yatırım yapmazsan olmaz" şeklinde konuştu.

"HUZURSUZ İNSANDAN ÜRETİM ÇIKMAZ"

Oyuncu yetiştirirken değer verilmesi gerektiğini ifade eden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Sen çocuktan 90 dakika sahada ayakta kalmasını, kora kor mücadele yapmasını istiyorsun, çocuğun karnı aç. Aç ayı oynar mı? Oynamaz. Çocuğun devamlı olumlu bildirimlerle desteklemesini istiyorsun ama ailede huzur yok. Çocuğun da huzuru olmuyor. Huzursuz insandan üretim çıkmaz. Ülkemizde maalesef anneler çocuklarının hiç düşmesini istemiyor. Çocuk düşecek tabii, düşe kalka büyüyecek. Kolu kırılırsa alçıya alınır. Baba bir an önce olmasını, aileye hanlar hamamlar almasını istiyor. Çocuğa yükleniyor, mental olarak kafasını duman ediyorlar. Biz acele etme yavaş yavaş büyüyeceksin dedikçe babası evde 'Vur parçala' diyorsa ortada çelişkiler yumağı oluşuyor. Birçok gencimizin olmadan kaybolmasına neden oluyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TABAN PUANLARI GÜNCEL 2022: ÖSYM güncel YKS tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık (lisans-önlisans) YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Fed faiz kararı son dakika açıklandı! Altın fiyatları ve döviz kurları ne tepki verdi? Temmuz 2022 Fed kararı sonrası Jerome Powell'dan yeni sinyal
SON DAKİKA! Irak ve Suriye denkleminde neler oluyor? Dikkat çeken PKK/YPG açıklaması: Kaybediyorlar ve çok gerginler
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet 450 TL - 600 TL Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta sonuçlanacak? Temmuz 2022 faiz kararı beklentisi netleşti
Ölüm yolundan umut tüneline: 'Bahanelerle yapmadılar! Erdoğan bitirdi'
Sigaraya zam geldi mi? Son sigara zammı ile 27 Temmuz bugün JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
Genç oyuncudan 400 kez taciz şikayeti! Mahkemeler Ecem Koyunlu davalarıyla doldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan: Avrupa'dan eksiğimiz yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA