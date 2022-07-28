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Giriş Tarihi: 28.7.2022 13:46 Son Güncelleme: 28.7.2022 14:07

Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi!

Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması toplantısında açıklamalarda bulundu. Transferlerle ilgili açıklamalar yapan Başkan Dursun Özbek, taraftara yeni transferlerin peş peşe geleceği müjdesini de verdi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için mesai harcayan Galatasaray'da gözler yeni transferlere çevrildi. Okan Buruk yeni takviyeler olacağını geçtiğimiz gün açıklamıştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Başkan Özbek, yeni sezon öncesi birkaç transfer daha yapacaklarını müjdeledi. İşte Dursun Özbek'in sözleri...

"TRANSFERLER PEŞ PEŞE GELİYOR"

Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Gecikmelerin tek sebebi, Galatasaray'ın parasını korumak. Bunda da çok başarılıyız. Transferler peş peşe geliyor. Sırasıyla açıklayacağız.

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Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi!
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