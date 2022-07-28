Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için mesai harcayan Galatasaray'da gözler yeni transferlere çevrildi. Okan Buruk yeni takviyeler olacağını geçtiğimiz gün açıklamıştı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Salernitana MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ | Okan Buruk'tan flaş 10 numara transferi açıklaması | Video
Başkan Özbek, yeni sezon öncesi birkaç transfer daha yapacaklarını müjdeledi. İşte Dursun Özbek'in sözleri...
"TRANSFERLER PEŞ PEŞE GELİYOR"
Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Gecikmelerin tek sebebi, Galatasaray'ın parasını korumak. Bunda da çok başarılıyız. Transferler peş peşe geliyor. Sırasıyla açıklayacağız.