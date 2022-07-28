Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 14 sezona çıktı
Giriş Tarihi: 28.7.2022 14:07

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 14 sezona çıktı

AA
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti 14 sezona çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenen Fenerbahçe, 14 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için 2. ve 3. eleme turu ile play-off eşleşmelerini geçmesi gerekiyordu.

İlk eşleşmesinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 0-0 kaldığı rakibine evinde 2-1 mağlup olarak "devler ligi" hedefini kaçırdı.

8 kez elemeleri geçemedi

Fenerbahçe, Dinamo Kiev mağlubiyetiyle 8. kez elemelerde "devler ligi" hedefinden uzak kaldı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında ilk kez 2002-2003 sezonunda eleme oynayan sarı-lacivertiler, Hollanda'nın Feyenoord takımını geçmeyi başaramamıştı.

Sarı-lacivertliler 3. eleme turunda rakibine deplasmanda 1-0, evinde 2-0 ile boyun eğmişti.

Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda bu kulvarda 2. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Torshavn ekibini sahasında 4-0, deplasmanda ise 5-0'lık skorlarla geçerken, 3. eleme turunda yine Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşmişti.

Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakada deplasmanda 3-1 yenildiği rakibiyle sahasında 2-2 beraber kalmış ve turu geçememişti.

Şampiyon tamamladığı 2010-2011 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 3. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımını geçmeyi başaramamıştı.

Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı eşleşmede evinde ikinci maçı 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne katılamamıştı.

"Devler ligi"ne 2012-2013 sezonunda 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Romanya'nın Vaslui ekibini eleyerek play-off'a yükselmişti. Bu turda ise Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-1 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

2013-2014 sezonunda da bir önceki sezon gibi "devler ligi"ne 3. eleme turundan dahil olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Salzburg takımını eleyerek play-off'a adını yazdırmıştı. Bu turda İngiltere'nin Arsenal takımıyla eşleşen Fenerbahçe evinde 3-0, deplasmanda ise 2-0'lık skorlarla rakibine mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise bu arenada yine Mircea Lucescu'yu geçmeyi başaramamıştı.

O dönem Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 3. eleme turunda eşleşen sarı-lacivertliler, evinde 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-0 yenilmişti.

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da 3. eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. Deplasmanda 1-0 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Sarı-lacivertliler, bu sezon yine Dinamo Kiev ve Mircea Lucescu engelini aşamadı. 2. eleme turunda eşleştiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, evinde ise rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa'nın en büyük organizasyonuna 8. kez elemelerden katılamadı.

2 şampiyonlukta UEFA kararıyla Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyon olduğu 2 sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'ne UEFA kararıyla katılım sağlayamadı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler, 2011-2012 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı.

6 kez katılabildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı.

Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti.

Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçta ise yenilgiden kurtulamadı.

En büyük başarısı çeyrek final

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.

Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

Sezon sezon grup performansları

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu şöyle:

Sezon

O

G

B

M

A

Y

1996-97

6

2

1

3

3

6

2001-02

6

-

-

6

3

12

2004-05

6

3

-

3

10

13

2005-06

6

1

1

4

7

14

2007-08

10

5

2

3

15

14

2008-09

6

-

2

4

4

11

Toplam

40

11

6

23

42

70

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TABAN PUANLARI GÜNCEL 2022: ÖSYM güncel YKS tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık (lisans-önlisans) YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Fed faiz kararı son dakika açıklandı! Altın fiyatları ve döviz kurları ne tepki verdi? Temmuz 2022 Fed kararı sonrası Jerome Powell'dan yeni sinyal
SON DAKİKA! Irak ve Suriye denkleminde neler oluyor? Dikkat çeken PKK/YPG açıklaması: Kaybediyorlar ve çok gerginler
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
SON DAKİKA: Merkez Bankası enflasyon tahminleri açıklandı! Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken büyüme mesajı geldi
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet 450 TL - 600 TL Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Son Dakika: Maaş farkları bugün hesaplarda! Memur, emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanlar dikkat! Yüzde 41,7 zam oranı ile kim ne kadar maaş farkı alacak?
Ölüm yolundan umut tüneline: 'Bahanelerle yapmadılar! Erdoğan bitirdi'
SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta sonuçlanacak? Temmuz 2022 faiz kararı beklentisi netleşti
Sigara fiyatları güncel liste 28 Temmuz 2022: Bugün sigaraya zam mı geldi, ne kadar? JTİ, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 14 sezona çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA