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Giriş Tarihi: 28.7.2022 10:57 Son Güncelleme: 28.7.2022 11:41

Galatasaray Ali Akman'ı renklerine bağladı!

Galatasaray Ali Akman’ı renklerine bağladı!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bir süredir görüşmeler yapan yönetim, Frankfurt oyuncusu Ali Akman'la anlaşmaya vardı ve Galatasaray genç oyuncuyu renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi lige güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, transfer hamlelerini yapmaya devam ediyor. Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois transferlerini yapan Aslan, bir transferi daha bitirdi.

Transferde hızını alamayan Aslan, Eintracht Frankfurt'un oyuncusu Ali Akman'ı da renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı ekibin efsane oyuncularından Ayhan Akman'ın yeğeni olan 20 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonuyla kiralanması için Alman ekibiyle prensipte anlaşıldı.

Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren genç oyuncu, kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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Galatasaray Ali Akman'ı renklerine bağladı!
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