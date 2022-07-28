Galatasaray’ın genç kalecisi Berk Balaban’dan Muslera ve Okan açıklaması!

"ÇOK GÜZEL SICAK BİR ORTAM VAR VE İYİCE AİLE GİBİ OLDUK"

Genç kaleci, takımdaki atmosfer ile ilgili de, "Okan hoca sağ olsun hepimizle ayrı ayrı ilgileniyor. Bütün genç oyuncular ve tecrübeli ağabeylerle birlikte çok güzel, sıcak bir ortam var. İyice aile gibi olduk. İnşallah bu aile ortamının da sonucu çok güzel bir şampiyonluk olacak" ifadelerini kullandı.

Son olarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Balaban, "Tabii geçen sezon çok istediğimiz gibi olmadı. Bu sezon bireysel ve takım olarak çok büyük beklentilerimiz var. Tabii ki de hedefimiz şampiyonluk. Galatasaray her zaman şampiyonluğa oynar. Bu sene de her zamanki gibi öyle olacak inşallah" diye noktaladı.